Pesaro: Export, primo trimestre 2022: segnali incoraggianti

10/06/2022 - Cresce di quasi il 40% l'export delle Marche nel primo trimestre dell'anno, in aumento anche rispetto al prepandemia. Incide la performance del farmaceutico, al netto della quale l'incremento sul 2021 è del 21%, dato in linea con quello Italia.

Positiva la performance del comparto calzature +19% e pelletteria + 34%, si accorcia la distanza col dato pre pandemico. Il fermano maceratese è il territorio con maggiore crescita, togliendo Ascoli Piceno e il dato fuori scala del farmaceutico. Incremento dell'interscambio verso tutti i principali paesi d'esportazione, l'Ucraina registra un -29%, la Russia -8%.



Dichiara il Vice Presidente della Regione Marche e Assessore allo Sviluppo Economico Mirco Carloni: "Negli ultimi 20 mesi abbiamo lavorato con grande intesa nella filiera istituzionale, come Regione accanto a Camera di Commercio e sistema associativo, per dare messaggio compatto; è stato compresa l'importanza di una strategia unica capace di dare significatività al sistema e rendere la parola Marche identitaria; infatti il marchio "Land of Excellence", oltre a campeggiare all'Expo Dubai, è diventato il simbolo della nostra regione che ci contraddistingue in tutte le fiere, e cui le imprese ricorrono nella comunicazione aziendale. Questo perché c'è bisogno, per far parlare della nostra terra, di dare un connotato di eccellenza ai nostri prodotti. Se lo facciamo tutti insieme dalla stessa parte, con grande sforzo i risultati arriveranno. Ci aspettano tempi ancora difficili ma siamo sicuri che la ripartenza in tutto il sistema fieristico - cui abbiamo dato grande slancio negli ultimi mesi e dove c'è stata compattezza - sosterrà investimenti e sforzi delle imprese. Mi collego a questo risultato dell'export per ricordare che, come Regione Marche, oltre ad aver pubblicato subito il bando voucher con la Camera, abbiamo previsto una misura specifica per la diversificazione, per dare sostegno alle imprese che vogliono investire su mercati esteri ed export manager. Bando ancora aperto e disponibile per i nostri imprenditori".



Per Gino Sabatini, Presidente di Camera Marche “Il forte incremento delle esportazioni marchigiane di questo primo quarto dell’anno si lega certo alla crescita notevolissima che si rileva per gli articoli farmaceutici. Anche al netto di questo comparto però la crescita regionale resta comunque marcata (+21%) e diffusa a tutti i settori. Esprimiamo soddisfazione per la crescita del calzaturiero e pelletteria (nonostante l'interscambio in generale con i Paesi in guerra risulti in calo) anche rispetto al 2020: anche la distanza col dato pre pandemico si sta assottigliando. Le province di Macerata e Fermo registrano infatti gli incrementi più consistenti”.



Plauso dunque alla tenacia degli imprenditori; crediamo che la nostra azione che ci vede accanto alla Regione Marche nella filiera istituzionale insieme al sistema delle Aziende Speciali e al sistema associativo tutto che ringraziamo per il loro operato, dia buoni frutti e vada rinsaldata. Mi appello ancora alla sensibilità dei nostri parlamentari perché rinforzino misure specifiche a sostegno di chi opere con partner nelle zone del conflitto.



Camera e Regione dal canto proprio hanno messo a punto interventi rivolti ad imprese operanti nell’export verso Ucraina e Russia e finalizzati ad agevolare l’accesso al credito mediante l’abbattimento dell’onerosità dei finanziamenti, accanto a questo prevediamo anche misure dedicate per sostenere economicamente le imprese più penalizzate sia dai mancati ricavi derivanti dall’impossibilità di esportare o di ricevere il pagamento di merce già spedita, sia dall’aumento dei costi dell’energia, dei combustibili e delle materie prime. In particolare, le imprese del settore delle calzature e della moda e del settore della pesca.



Centrale il bando fiere che stiamo presentando congiuntamente tra Regione e Camera nei territori e che nell'edizione secondo semestre 2022 vedrà un aumento delle risorse a disposizione.