Covid: risalgono leggermente i contagi, sono 512 in un giorno, ma restano stabili i ricoveri

1' di lettura

08/06/2022 - Sono 512 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, nessun decesso.

Su 1.965 tamponi processati, i casi positivi diagnosticati sono 564, con un tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti di 192,69 positivi. Così la divisione dei nuovi casi per provincia: 153 Ancona, 60 Ascoli Piceno, 59 Fermo, 101 Macerata, 114 Pesaro e Urbino, 25 fuori regione. I ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 86 (-1), di cui 3 (+1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si è verificato alcun decesso. I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 3.918.