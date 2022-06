San Benedetto: Festeggiate la Giornata mondiale dell’ambiente e la Giornata nazionale dello sport

1' di lettura

05/06/2022 - Il 5 Giugno, in tutti i continenti, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che quest’anno segna i cinquant’anni dalla prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente, che si è svolta a Stoccolma dal 5 al 16 Giugno 1972.

In quell’occasione fu istituita proprio questa giornata dedicata all'attenzione, al rispetto e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e dei suoi problemi. Sempre il 5 Giugno, in occasione della prima domenica di Giugno, è la Giornata Nazionale dello sport, manifestazione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In occasione di tali due ricorrenze Associazione Giovanile Picena Aps ASD e U.S. Acli Marche, col sostegno, il patrocinio e la collaborazione di Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Centro commerciale Porto Grande, Associazione Il Marcuzzo, Comune di San Benedetto del Tronto e Qualis Lab – Analisi Cliniche, ha organizzato una partecipata passeggiata naturalistica attraverso la Riserva naturale della Sentina fino ad arrivare alla foce del Fiume Tronto. E’ stata l’occasione per ribadire l’importanza della pratica sportiva e il rispetto verso l’ambiente che ci circonda con una iniziativa che ha permesso ai presenti di camminare per oltre un’ora con più di chilometri percorsi.