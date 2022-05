Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, ci sono tre imprenditori marchigiani

1' di lettura

30/05/2022 - Ci sono tre imprenditori marchigiani tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi i decreti di nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Nell'elenco dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro figurano tre imprenditori marchigiani.

Due sono della provincia di Ancona: Alberto Rossi, presidente della Frittelli Maritime Group di Ancona, uno dei più importanti operatori del settore della logistica portuale; Andrea Lardini, amministratore delegato della Lardini spa, gruppo di Filottrano attivo nel settore abbigliamento. Il terzo marchigiano che ha ottenuto l'alta onoreficenza è di Corridonia: l'imprenditore calzaturiero Giuseppe Santoni, ceo della Santoni spa.

“Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che avete raggiunto sono motivo di grande orgoglio per le Marche e per l’Italia intera”: così il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche, Mirco Carloni esprime orgoglio e soddisfazione per la nomina dei tre imprenditori a Cavalieri del Lavoro. “Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana – aggiunge – quella energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce futuro”.