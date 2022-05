Fano: Atletica, ancora Pagliarini: 100 metri, la fanese 'distrugge' il record regionale e accede agli Europei

2' di lettura

30/05/2022 - Erano quattro gli atleti dell'Atletica Fano Techfem convocati dal settore tecnico regionale delle Marche alla 39^ edizione del Meeting Internazionale Brixia Meeting che si è tenuto domenica 29 nella città di Bressanone (BZ).

Al via 12 formazioni regionali: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto e i padroni di casa dell’Alto Adige, con presenze anche da Puglia e Sardegna, ma come da tradizione ci saranno due team tedeschi (il Baden-Württemberg che ha vinto nel 2019 e la Baviera), una selezione nazionale della Slovenia e la squadra svizzera del Canton Ticino, oltre ad alcuni atleti dell’Ucraina.



Ancora una prestazione super per la "freccia " fanese Alice Pagliarini che dimostra sempre di più la sua crescita di condizione in previsione dei prossimi Campionati Italiani di Giugno, corre i 100mt in 11"79 demolendo letteralmente il suo precedente primato personale (11"92), ottiene lo standard di partecipazione ai prossimi Campionati Europei Under 18 di Gerusalemme (Isr) e stabilisce il nuovo Record Regionale under 18 (prec. 11"90) che apparteneva a Vanessa Mogliani Tartabini.

Altro atleta a sprintare forte sulla pista verde di Bressanone è stato il 2007 Francesco Pagliarini che si è dovuto confrontare con ragazzi di categoria superiore, il settore tecnico l'ha convocato in una gara under18 per gli eccellenti risultati ottenuti fino ad oggi nella categoria under16. Per nulla intimorito Francesco ottiene un'ottima quinta posizione nei 100mt con il primato personale di 11"05. Gara coraggiosa e all'attacco di Jasmine Pini nei 400mt, alla sua prima rappresentativa regionale si difende alla grande sfiorando di poco il suo fresco primato personale ottenuto la settimana passata. Gara difficile nei 2000mt siepi per Martina Trisolino, le avversarie hanno da subito imposto un ritmo aggressivo sgretolando e allungando il gruppo delle partecipanti. Per Martina è stato un passaggio importante di preparazione in vista dei Campionati Italiani Allieve di Giugno.

Seguono alcune foto.