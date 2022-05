Bobo Vieri torna nelle Marche: a giugno la Bobo Padel Cup con Adani e Cassano

2' di lettura

27/05/2022 - Bobo Vieri sbarca nelle Marche. Il Bobo e i suoi amici (Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano e tanti altri) saranno a Civitanova Marche dal 17 al 19 giugno. Padel, divertimento e charity saranno i protagonisti assoluti.

La Gillette Bobo Summer Cup è un torneo di padel voluto e organizzato da Bobo Vieri, Brand Ambassador Gillette e al centro dell’attuale campagna Shave Like a Bomber. Sono tre le tappe della Bobo Padel Cup di quest’anno: Viareggio, Jesolo e proprio Civitanova Marche. La kermesse vedrà sfidarsi a giugno su campo da padel campioni sportivi e volti noti dello spettacolo in un’atmosfera di allegria e amicizia, uniti dalla medesima finalità: la raccolta fondi, attraverso cena e asta di beneficenza a favore della Fondazione Heal, che sostiene la ricerca contro i tumori cerebrali infantili.

Sia Bomber (gli “sbarbati”) che King (i “barbuti”) hanno già confermato la propria presenza, pronti ad indossare la divisa ufficiale della Gillette Bobo Summer Cup nel pomeriggio Vip di sabato 18 giugno a Civitanova Marche (location Largo Caronna - Civitanova). Venerdì 17 giugno e sabato mattina è in programma invece un torneo di padel amatoriale tra appassionati: i vincitori sfideranno proprio Bobo e i suoi amici nella finale di domenica pomeriggio, a partire dalle ore 17 circa.

Sabato sera (18 giugno), subito dopo la sfida tra Vip, cena di beneficenza al ristorante Calamaretto di Civitanova Marche: ingresso a 50 euro.

Insomma, c’è grande attesa per rivedere a Civitanova Bobo Vieri e alcuni volti noti del calcio, già protagonisti a Civitanova Marche alla Bobo Summer Cup dell’agosto 2018. In quell’occasione fu presente a Civitanova anche Ronaldo il Fenomeno. Di seguito la nostra intervista esclusiva a Lele Adani in una precedente edizione marchigiana della Bobo Summer Cup