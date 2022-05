Civitanova: Potenza Picena: tre chili di marijuana in casa, nei guai un 37enne

2' di lettura

26/05/2022 - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Camerino al termine di una complessa ed articolata attività di indagine e su delega della Procura della Repubblica di Macerata hanno proceduto ad una serie di perquisizioni sviluppatesi tra Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati ed al sequestro di 3 chili di marijuana e di 24 piante prossime alla fioritura detenute da un 37enne residente a Porto Potenza.

L’attività, che ha visto il coinvolgimento anche dei cani antidroga delle unità cinofile, si è sviluppata nelle prime ore della mattina in piena sinergia tra i militari della Compagnia di Camerino e di Civitanova Marche e si è conclusa con l’arresto dell’uomo ed il sequestro della sostanza illegalmente detenuta, già in fase di essiccazione, per poi essere immessa in commercio verosimilmente sul litorale marchigiano nell’imminente stagione estiva. Numerosi i militari impiegati in una task force conclusiva di un’attività di indagine volta a contrastare il fenomeno dello spaccio nella provincia maceratese.

