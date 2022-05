Macerata: Incendio in un'azienda di Montefano

1' di lettura

26/05/2022 - Rogo nel primo pomeriggio di mercoledì in una ditta di Montefano.

Una densa coltre di fumo nera si è alzata dalla Giotto di Montefano a causa di un incendio divampato all'esterno dell'azienda che si occupa di recupero e rigenerazione di materie plastiche. Sono state proprio queste ultime a prendere fuoco per cause ancora da chiarire. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Macerata, Civitanova Marche e Osimo, che dopo diverso tempo sono riusciti a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.