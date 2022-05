Castelli e Ciccioli (FDI): “Fondazione città di Senigallia: Mangialardi, come sempre, confonde lucciole come lanterne”

1' di lettura

25/05/2022 - “Il capogruppo del Partito Democratico continua a inanellare brutte figure ogni qualvolta rilascia una dichiarazione . Sulla Fondazione Città di Senigallia, la Regione Marche continua a parlare un’unica lingua”.

Questo il commento dell’Assessore alla Regione Marche con deleghe, fra le altre a Bilancio e alle Società partecipate Guido Castelli e del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli. “Siamo certi della legittimità della nomina del commissario straordinario Canafoglia. Le ragioni del rinvio di ieri – prosegue l’assessore Castelli – non attengono a incertezze su questo tema”.



“Invito il consigliere Mangialardi – dichiara Ciccioli - a porci domande senza alcun timore, qualora non fosse sicuro di aver ben compreso quanto gli viene detto. L’Assessore Castelli è stato chiaro, come sempre, nello spiegare i motivi del rinvio della trattazione del tema nella seduta di ieri del Consiglio regionale. Eppure, Mangialardi – che evidentemente ha confuso lucciole per lanterne – ha rilasciato dichiarazioni che nulla avevano a che vedere con le motivazioni spiegate da Castelli. Mi auguro – conclude Ciccioli – che questa volta sia riuscito ad afferrare il concetto”