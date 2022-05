Atletica: Fabriano, lanci da primato ai Regionali

3' di lettura

25/05/2022 - Sono le pedane dei lanci a prendersi la scena nei Campionati regionali a Fabriano, con le atlete di casa protagoniste di ben tre primati marchigiani. Due nuove imprese arrivano per merito di Sofia Coppari che continua la sua crescita inarrestabile e nel disco incrementa il suo record regionale assoluto fino alla misura di 48.78.

Oltre mezzo metro di progresso per la giovane portacolori dell’Atletica Fabriano, 18 anni ancora da compiere, rispetto al 48.25 con cui aveva vinto l’argento tricolore under 20 invernale alla fine di febbraio. Ma l’atleta allenata dal coach Pino Gagliardi riesce ad abbattere anche il suo primato marchigiano juniores nel peso con 13.74: anche in questo caso è netto il miglioramento in confronto al 13.02 dell’anno scorso. Nel giavellotto c’è l’acuto di Gaia Ruggeri, capace di piazzare subito un gran lancio a 44.14 che vale quasi due metri in più del personal best e il nuovo record regionale under 23, a soli tre centimetri da quello assoluto, per la gioia del suo tecnico Gabriele Archetti. Tra gli uomini nel disco buona la prima nella stagione all’aperto dell’ascolano Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro), campione italiano invernale, che torna oltre i sessanta metri con 60.88 dopo aver già lanciato nella stessa serie anche 60.53 e 60.00.

Nella manifestazione che mette in palio i titoli assoluti, promesse e juniores si comportano bene gli sprinter con la doppietta di Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo) che corre in 10”66 (-0.5) nei 100 e 21”74 (+0.3) sui 200 metri, firmando il primato stagionale in entrambe le gare, rispettivamente a nove e quindici centesimi dai tempi più veloci in carriera. Alle sue spalle in evidenza nei 200 in 21”98 il non ancora ventenne jesino Alexandr Muzi (Sef Stamura Ancona) che vince sui 400 con il notevole crono di 48”22 davanti allo junior Alex Ebuka Chuks (Sef Stamura Ancona), a sua volta al personale in 49”87. Nel triplo Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) rientra con 14.53 e nell’alto il filottranese Lorenzo Falappa (Team Atl. Marche) a quota 1.96 aggiunge un altro centimetro al suo primato. Bel passo avanti di Massimo Ciferri (Sport Atl. Fermo) che spedisce il disco juniores a 45.75, invece nei 110 ostacoli debutta Sebastiano Compagnucci (Atl. Avis Macerata) in 15”65 e nei 10.000 di marcia si impone la promessa Alessandro Tanoni (Cus Macerata) con 48’32”72.