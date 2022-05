Scherma: Un argento e un bronzo per le Marche

1' di lettura

23/05/2022 - Secondo posto per la jesina Matilde Calvanese, in forza alle Fiamme Oro, e terzo per Andrea Nigosanti del Club Scherma Pesaro.

Si sono appena concluse le gare di Coppa Italia Under 23 al Palazzetto dello Sport di Gerenzano (Va), in programma dal 20 al 22 maggio 2022.

3^ sul podio del Fioretto maschile Andrea Nigosanti, del Club Scherma Pesaro, che ha perso la semifinale contro Matteo Claudio Resegotti, del Gruppo Sportivo Carabinieri, per 15-9. 15^ per Francesco Vannucci del Club Scherma Jesi e 29^ Federico Lanari del Club Scherma Pesaro.

Finale targata Fiamme Oro quella della gara di Fioretto femminile tra le due poliziotte Vittoria Ciampalini e la jesina Matilde Calvanese: l'assalto si è concluso col punteggio di 15-6 in favore della prima. 12^ e 13^ posto per le altre jesine Lucia Tortellotti, del Gruppo Sportivo Eseecito e Lucrezia Cantarini del Club Scherma Jesi. 20^ Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro. 25^ e 26 ^ piazzamento per Maria Allegra Sorini del Club Scherma Jesi e Camilla Vaccarini del Club Scherma Ancona. 74^ per Jetmir Giacchetti, del Club Scherma Jesi, nella gara di Spada Maschile.