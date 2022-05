Coronavirus Marche: continua il calo dei contagi, si svuotano gli ospedali

1' di lettura

23/05/2022 - Scendono ancora i contagi. In una settimana sono stati 5.570, erano 7.800 nei sette giorni precedenti. Erano molti di meno l'anno scorso e nel 2020.

Ma gli effetti di tanti contagi sono più leggeri dei pochi degli anni scorsi. Ad esempio oggi abbiamo 4215 attualmente positivi, in calo rispetto alla settimana scorsa. Erano 4.700 un anno fa.

I ricoveri in area medica scendono in sette giorni da 123 a 107. Ma erano 262 l'anno scorso e 305 due anni fa. In terapia intensiva sono 3, stabili rispetto a sette giorni fa. Erano 48 l'anno scorso e 28 nel 2020.

Anche i defunti scendono. Erano 16 la settimana scorsa, uno in meno rispetto alla settimana precedente. Un anno fa erano 22, 32 nel 2020.