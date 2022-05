Ancona: Era scappata dalla sua casa in Toscana. Riconosciuta dagli agenti della Squadra Volanti grazie alla descrizione

1' di lettura

22/05/2022 - Grazie all'intuito degli operatori della squadra volanti della Questura di Ancona la ragazza è stata fermata ed identificata come l'adolescente che aveva abbandonato la sua casa in un comune toscano

Nella tarda mattinata di sabato, il personale della Squadra Volanti durante un posto di controllo in via Marconi, notava la presenza di una ragazza, corrispondente alla descrizione di una minore che, nei giorni scorsi, si era allontanata da casa, facendo perdere le proprie tracce. Gli operatori delle Volanti raggiungevano la giovane, che risultava sprovvista di documenti di identificazione, ma sin da subito affermava di essere la minore scomparsa.

La ragazza è stata accompagnata in Questura e, a seguito delle necessarie verifiche, gli agenti hanno accertato che effettivamente si trattava della minore allontanatasi da un comune toscano. Pertanto, la predetta è stata poi affidata alle cure di operatori di una struttura per minorenni.