Jesi: Morani (Pd): "Amazon non sarà a Jesi, responsabilità sindaco-governatore"

1' di lettura

20/05/2022 - "Perso investimento importantissimo, hanno addosso macigno".

"Amazon non investirà a Jesi ma a Valencia in Spagna e la responsabilità, gravissima, è tutta del sindaco Bacci e del presidente della Regione Marche Acquaroli". A dirlo è Alessia Morani, deputata del Pd, dopo l'audizione del presidente di Interporto Marche Stronati. La multinazionale americana ha infatti deciso di effettuare l’investimento relativo all’hub di riferimento centroeuropeo previsto sul territorio di Jesi in Spagna, a Valencia, per la "debolezza della filiera istituzionale".

"Questa partita - accusa Morani - è stata gestita con errori, incapacità, confusione da parte di Regione e Comune. Ci siamo più volte resi pubblicamente disponibili con le istituzioni locali per provare a recuperare questo investimento ma nessuno ci ha interpellato. Avremmo potuto dare una mano ma, evidentemente, si è voluto perdere volontariamente questa straordinaria opportunità per la comunità marchigiana.

Bacci e Acquaroli sono responsabili di questo fallimento e di non dare un futuro a una regione che ha pagato tantissimo la crisi economica, le delocalizzazioni e che in questo momento avrebbe bisogno come il pane di avere investimenti così importanti. Si portano addosso una responsabilità, soprattutto verso le future generazioni, che è un macigno", conclude la deputata Dem.