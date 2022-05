Urbino: Eurovision Song Contest, la cartolina di Urbino vista 174.138 volte

5' di lettura

20/05/2022 - L'Italia fa innamorare il mondo: le cartoline riprese dal drone Leo durante Eurovision 2022 dal 10 al 14 maggio hanno conquistato i viaggiatori di ogni continente. La Penisola è stata vista, raccontata e apprezzata 200 milioni di volte e oltre 6 milioni in un solo giorno.

Il racconto si è incentrato sulla promozione delle località note e meno note della penisola con la città ospitante di Torino in testa sul sito istituzionale gestito da Enit, Italia.it.



I numeri sono entusiasmanti e sottolineati dal Ministero del Turismo, presieduto da Massimo Garavaglia, che ha sostenuto la campagna ed era presente alla finale. Sono stati pubblicati un totale di 79 post per la promozione del territorio e del turismo in Italia, che hanno raggiunto, sui social Rai, 64.513 account unici sul Facebook, 349.289 su Instagram, generando 379.816 impressions totali. Su Twitter si sono registrate 200.105 visualizzazioni e 14.083 interazioni.



Una curiosità è che erano collegati mediamente ogni minuto oltre 68 mila device tra cellulari e tablet a contemplare, tra le altre cose, gli scorci più suggestivi del Bel Paese. Oltre 15 milioni di interazioni social dal 9 al 14 maggio, e 6 milioni 400 mila per la finale, con un sentiment ampiamente positivo (il 64 per cento).



L'Italia protagonista delle discussioni sui social insieme alla finale dell'Eurovision Song Contest che è stato il terzo programma più discusso sui social dal 1° gennaio 2022 dopo le prime due serate di Sanremo.



Le postcards sull'Italia che sono state abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla sinergia tra Rai, Ministero del Turismo, Enit, Regione Piemonte e città di Torino, hanno regalato un affresco moderno delle bellezze del Paese e raccontato gli scenari mozzafiato dell’Italia. Il drone ha unito una tecnica di ripresa acrobatica a quella stabilizzata, insieme alla Cgi e alla grafica in postproduzione ed è stato invocato dai conduttori per lanciare i concorrenti in gara.



Si è partiti dalla Sardegna, con Barumini abbinata all’Albania per arrivare - al termine della seconda semifinale - a Caserta, accostata alla Repubblica Ceca. Per la serata finale, invece, le cinque Big Five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) abbinate ad altrettanti luoghi suggestivi del Piemonte, la regione dell’Esc 2022.



"Risultati che ci rendono entusiasti e che restituiscono feedback immediati delle enormi potenzialità di promozione del nostro Paese e del fermento con cui Enit porta avanti la propria mission" dichiara l'Ad Enit Roberta Garibaldi, "Continueremo a tracciare la strada intrapresa di ampliamento del raggio di conoscenza dell'Italia nel mondo attraverso grandi eventi internazionali di ampio respiro" commenta il Presidente Enit Giorgio Palmucci.



Di seguito - regione per regione - i dati e gli abbinamenti tra Paesi in gara e le località italiane nelle tre finali dell'Eurovision 2022.



PRIMA SEMIFINALE - 10 maggio

Albania - Barumini (Sud Sardegna, Sardegna vista 163.259 volte)

Lettonia - Merano (Bolzano, Trentino Alto Adige vista 40.369 volte)

Lituania - Bergamo (Lombardia vista 804.757 volte)

Svizzera - Termoli (Campobasso, Molise visto 25.753 volte)

Slovenia - Civita di Bagnoregio (Viterbo, Lazio visto 512.051 volte)

Ucraina - Firenze (Toscana vista 405.809 volte)

Bulgaria - Castel del Monte (Barletta-Andria-Trani, Puglia vista 417.696 volte)

Paesi Bassi - Ravenna (Emilia Romagna vista 403.715 volte)

Moldavia - Urbino (Marche vista 174.138 volte)

Portogallo - Genova (Liguria vista 129.743 volte)

Croazia - Grinzane Cavour (Cuneo, Piemonte vista 536.697 volte)

Danimarca - Procida (Napoli, Campania vista 449.947 volte)

Austria - Castello di Miramare (Trieste, Friuli Venezia Giulia vista 75.373 volte)

Islanda - Cortina d’Ampezzo (Belluno, Veneto vista 400.551 volte)

Grecia - Selinunte (Trapani, Sicilia vista 487.205 volte)

Norvegia - Lago di Scanno (L’Aquila, Abruzzo vista 141.319 volte)

Armenia - Cascata delle Marmore (Terni, Umbria vista 88.869 volte)



SECONDA SEMIFINALE - 12 maggio

Finlandia - Laghi di Fusine a Tarvisio (Udine, Friuli Venezia Giulia vista 99.142 volte)

Israele - Manarola - Cinque Terre (La Spezia, Liguria vista 122.620 volte)

Serbia - Rocca Calascio (L’Aquila, Abruzzo vista 103.821 volte)

Azerbaigian - Varenna (Lecco, Lombardia vista 867.277 volte)

Georgia - Burano (Venezia, Veneto vista 394.772 volte)

Malta - Abbazia di San Galgano a Chiusdino (Siena, Toscana vista 414.917 volte)

San Marino - Roma (Lazio vista 526.417 volte)

Australia - MART Rovereto (Trento, Trentino Alto Adige vista 40.843 volte)

Cipro - Monte Cervino (Aosta, Valle d’Aosta vista 3.578 volte)

Irlanda - Matera (Basilicata vista 47.510 volte)

Macedonia del Nord - Cala Luna a Dorgali, golfo di Orosei (Nuoro, Sardegna vista 165.186 volte)

Estonia - Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio di Torino (Piemonte vista 503.846 volte)

Romania - Le Castella ad Isola di Capo Rizzuto (Crotone, Calabria vista 190.455 volte)

Polonia - Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento, Sicilia vista 395.284 volte)

Montenegro - Monte Conero (Ancona, Marche vista 219.158 volte)

Belgio - Perugia (Umbria vista 91.733 volte)

Svezia - Rimini (Emilia Romagna vista 432.718 volte)

Repubblica Ceca - Caserta (Campania vista 457.487 volte)



BIG FIVE - 14 maggio



Piemonte: vista 503.846 volte

Francia - Canale Cavour (un canale per le risaie costruito da Cavour a Torino subito dopo l’unificazione italiana, a Chivasso, Piemonte)

Germania - Torino Lingotto (Piemonte)

Italia - Mole Antonelliana, Torino (Piemonte)

Regno Unito - Orta San Giulio (Novara, Piemonte)

Spagna - Alagna Valsesia (Vercelli, Piemonte)



