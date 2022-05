Covid: 946 nuovi contagi nelle Marche, per il secondo giorno non si verificano decessi

1' di lettura

19/05/2022 - Sono 946 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, nessun decesso.

Su 4112 tamponi processati, 3059 sono stati nel percorso diagnostico e 1053 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 946, con un tasso di positività del 30,9%. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è a 445,21. Dei 946 nuovi positivi, 150 sono in provincia di Ascoli Piceno, 146 in provincia di Pesaro Urbino, 217 in provincia di Macerata, 274 in provincia di Ancona, 125 in provincia di Fermo e 34 sono da fuori regione. I ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 114 (-2), di cui 3 in terapia intensiva (=). Nelle ultime 24 ore non si sono verificati sei decessi per Covid-19. I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 3.892.