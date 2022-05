PNRR: Connesi accellera la Digital Transformation delle scuole del centro Italia

2' di lettura

18/05/2022 - Progettisti, ingegneri e tecnici di Connesi l’hanno definita “missione digitalizzazione”. È quella messa in atto dall’operatore di telecomunicazioni che entro l’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023, completerà il cablaggio di numerose scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado di Umbria, Marche ed Emilia Romagna.

L’operazione si rende necessaria a seguito dell’opportunità offerta dal Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd), ovvero il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.

L’avviso Pon, Piano Operativo Nazionale, è finalizzato alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen che oggi costituiscono gli strumenti indispensabili per migliorare la qualità delle docenze in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive; inoltre, ha come obiettivo di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche, al fine di accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa degli istituti. Connesi provvederà pertanto al cablaggio strutturato delle scuole di Perugia, Bettona, Torgiano, Foligno, Spoleto, Gubbio, Castiglione del Lago, Valfabbrica, Recanati, Castelfidardo e Cesena.

Attraverso progetti personalizzati studiati ad hoc per soddisfare le esigenze di ogni istituto scolastico, realizzerà una rete ‘wired & wireless’ che interesserà le aule, i laboratori, le segreterie e in generale tutti gli spazi frequentati dai docenti e dagli studenti che potranno beneficiare della connettività per le attività didattiche. A tal fine sarà agevolata anche la Did, Didattica Digitale Integrata, una modalità organizzativa che alterna momenti in presenza a momenti on line e che si rende necessaria per affrontare il distanziamento e dare continuità alle attività di formazione.

Connesi fornirà inoltre un sistema di controller centralizzato volto a monitorare gli access point di ogni scuola, ai fini statistici e di sicurezza degli accessi. Con questa operazione Connesi, da oltre 15 anni nel mercato delle telecomunicazioni, prosegue la sua missione volta alla riduzione del digital divide, confermandosi partner strategico per le aziende e le pubbliche amministrazioni che necessitano di servizi di connettività personalizzati e affidabili.