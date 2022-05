Urbino: Giornata Internazionale dei Musei, l'Università di Urbino mostra le sue bellezze

1' di lettura

16/05/2022 - In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, che si terrà mercoledì 18 maggio, l’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC-Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, promuovono anche quest’anno il Grand Tour Musei Marche.

Il Sistema Museale di Ateneo (SMAUrb) aderisce all’evento con un’apertura speciale dei propri musei, collezioni e raccolte. Turisti, cittadini, studenti e chiunque altro interessato saranno accompagnati a scoprire il patrimonio museale dell’Università di Urbino, in una sorta di ideale staffetta con il seguente orario di visita:



● 9:00/11:00 Centro Orto Botanico (Via Bramante, 28)

● 11:00/13:00 Museo dei Gessi (Palazzo Albani, Via Timoteo Viti, 10)

● 14:00/16:00 Collezioni Mineralogiche (Area “Volponi”, Via Saffi, 15 - piano A)

● 16.00-18.00 Gabinetto di Fisica-Museo urbinate della Scienza e della Tecnica (Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica); Raccolte naturalistiche (Area “Volponi”, Via Saffi, 15 - piano A)



Per contattare lo SMAUrb: https://hello.uniurb.it/musei/