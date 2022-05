Covid: sono 408 i positivi registrati ieri (ma con pochi tamponi), due le vittime

1' di lettura

16/05/2022 - Sono 408 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, due i decessi.

Su 1.397 tamponi processati, 1.229 sono stati nel percorso diagnostico e 168 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 408, con un tasso di positività del 33,2%. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è a 518,4. Dei 408 nuovi positivi 67 sono in provincia di Ascoli Piceno, 72 in provincia di Pesaro Urbino, 84 in provincia di Macerata, 130 in provincia di Ancona, 37 in provincia di Fermo e 18 sono da fuori regione.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 126 (+8), di cui 3 in terapia intensiva (=). Il tasso di occupazione terapia intensiva è stabile a 1,3% (3 pz/230 pl), in aumento per i non intensivi: 12,3% (126 pz/996 pl)

Nelle ultime 24 ore si sono verificati due decessi per Covid-19. Le vittime sono una centenaria di Macerata e una 86enne di Senigallia. I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 3.886.