Urbino: Furti in appartamento, beccati con diamanti e orologi d'oro in macchina, tre arresti

1' di lettura

14/05/2022 - Per furti in appartamento tra la Val Tiberina, la Romagna e le Marche sono state arrestate tre persone, tra i 20 e i 35 anni, recuperati gioielli, diamanti, orologi e altri beni per 30.000 euro rubati.

Secondo i carabinieri di Sansepolcro (AR) che hanno eseguito gli arresti, i furti sono stati a Cattolica, Pesaro, Urbino, Ravenna, Rimini, Forlì. Uno degli arrestati è percettore del Reddito di cittadinanza.



Le modalità adottate dalla banda erano sempre le stesse, cioè svaligiare appartamenti in una zona e poi spostarsi subito in un'altra.



Le indagini, in rete con i comandi delle altre province coinvolte, sono arrivate ad una svolta quando i carabinieri hanno individuato i tre ladri mentre erano di ritorno in direzione sud, sulla superstrada E45. È iniziato un lungo pedinamento durato oltre 30 chilometri, fino all'uscita sud di Città di Castello dove i militari sono riusciti a fermare i tre in fuga, tutti di origine slava.



A bordo dell'auto hanno trovato diamanti, orologi d'oro, collane di perle, braccialetti, decine di borsette da donna (alcune ancora piene di gioielli ed effetti personali), televisori al plasma, ferri da stiro e anche alcuni grammi di hashish.



Per i tre è scattato l'arresto e tutti gli oggetti sono stati sequestrati, dopo le formalità di rito potranno essere restituiti ai legittimi proprietari.