Osimo: Castelfidardo: Festa patronale, celebrazioni con la fiera, le civiche benemerenze e l’Orchestra Casadei

12/05/2022 - Sabato e domenica aperture straordinarie e proposte culturali per ‘la Notte dei Musei’.

Con l’inaugurazione in Auditorium San Francesco della mostra-mercato del libro per ragazzi partecipata da una festosa moltitudine di classi degli Istituti Comprensivi locali, si sono aperti i festeggiamenti Patronali che avranno sabato il loro culmine. La presenza del maestro Richard Galliano, il più grande fisarmonicista vivente alla cerimonia di consegna delle civiche benemerenze presso il Salone degli Stemmi dinnanzi al Consiglio Comunale riunito in seduta solenne e il concerto serale dell’Orchestra Casadei in piazza della Repubblica, rappresentano il clou di un ricco programma, che recupera anche la fiera per le vie del centro. «Invitiamo la cittadinanza a gustare queste giornate, un momento importante per riappropriarci delle nostre tradizioni e del senso di comunità dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia: l’offerta è trasversale e pensata per dare opportunitò di incontro a tutte le generazioni», dice il sindaco Roberto Ascani.

La parte musicale prevale nelle serate ad ingresso libero in piazza della Repubblica. Domani (venerdì, ore 21.00), la Disco night red a cura di Anima-Azione porta in scena un’opera propria ispirata ai personaggi della serie Tv la “Casa di Carta” con musica commerciale, house e tecno. Sabato, alle 21.30, l’evento clou con l’orchestra di Mirko Casadei che incarna novanta anni di attività, una dinastia che ha fatto la storia rinnovando la tradizione popolare del ballo fra la gente, nelle feste, nelle piazze e nelle sagre facendola diventare colonna sonora della vita sociale. Un fenomeno senza barriere, emblema dello stile e della musica italiana nel mondo. Mirko Casadei (classe ’72), figlio dell’indimenticabile Raoul, re del liscio e nipote del fondatore Secondo, rappresenta la terza generazione di una famiglia storica evolvendo verso il pop-folk che attinge alle radici del folk e si avvicina al pop nei suoni e nel linguaggio. Domenica, alle 21.00, ancora intrattenimento e divertimento con ‘Paolo e i rubacuori’, il cui repertorio basato su celebri canzoni italiane riproposte in versione da ballo coinvolgerà attivamente il pubblico.

I festeggiamenti patronali si intersecano con il programma religioso e con le proposte della ‘Notte dei Musei’: sabato apertura straordinaria del Museo della Fisarmonica dalle 20.00 alle ore 23.00, domenica visite guidate e divertenti sfide con il ‘Castelfidardo game’ il cui punto di ritrovo e di partenza è all’ingresso principale del Monumento Nazionale delle Marche alle 16.00 (prenotazioni: 3282876852). Sempre domenica alle 18.30, al Museo della Fisarmonica, incontro sul Padre del Nuevo Tango, Astor Piazzolla, prendendo spunto dal libro edito per i tipi della ‘Curci’ dal musicologo Paolo Picchio. L’illustrazione a cura dell’autore sarà animata dalla partecipazione del bandoneonista Cristiano Lui, del violoncellista Giorgio Fiori e dalla voce di Annalisa Biancofiore.

Programma

Venerdì 13 maggio: Ore 21.00 Piazza della Repubblica Disco night red a cura di Anima-Azione Carmine ed Emy con i personaggi della casa di carta;

Sabato 14 maggio: Ore 9.00-20.00 Centro Storico Fiera di San Vittore; Ore 10.30 Salone degli Stemmi Conferimento delle civiche benemerenze; Ore 8.00-20.00 Piazza della Repubblica Pesca di beneficenza a cura de ‘I semi dell’albero’; Ore 18.30 e 21.30 Museo del Risorgimento Gioco didattico sul campo di battaglia; Ore 21.00-23.30 Museo della fisarmonica Notte dei Musei; Ore 21.30 Piazza della Repubblica Concerto Orchestra CASADEI

Domenica 15 maggio: Ore 16.00 Parco del Monumento Castelfidardo Game; Ore 18.30 Museo della Fisarmonica Piazzolla, il padre del nuevo tango; ore 21.00 Piazza della Repubblica Balli di gruppo con Paolo e i rubacuori;

Dal 12 al 16 maggio Auditorium San Francesco Mostra mercato del libro per ragazzi (10-12.30/15.30-19.30)

Programma religioso: 10-11-12 maggio Collegiata S.Stefano Rosario ore 18.00; Santa Messa ore 18.30;

13 maggio Collegiata S.Stefano Unzione degli infermi e Santa Messa:

14 maggio Collegiata S. Stefano Ore 8.30 e 10.00 Celebrazione Santa Messa; Ore 16.30 Fioretto con famiglie e ragazzi di Comunione e Cresima; Ore 17.00 Rinnovo della lampada della pace e concelebrazione delle quattro parrocchie; Ore 18.00 Processione dei Santi Patroni con il civico gonfalone, confraternite e associazioni lungo le vie Marconi, Soprani e Matteotti con il Complesso Filarmonico ‘Città di Castelfidardo’; Ore 23.00 Estrazione della lotteria di San Vittore e Corona.