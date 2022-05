Jesi: Caterpillar, Accoto (M5S): “Finale positivo è vittoria per tutte le Marche”

1' di lettura

12/05/2022 - “Ha un finale positivo la vertenza della Caterpillar di Jesi: la IMR Industries ha siglato ieri sera l’accordo per il nuovo progetto industriale che partirà dal mese di giugno.

"Sono stati 5 mesi non facili per i dipendenti della Caterpillar e per tutto il territorio jesino. Cinque mesi nei quali, con l’intermediazione del MISE, e grazie all’impegno della Vice Ministra Todde, siamo riusciti a disegnare un futuro per lo stabilimento che passerà a IMR Industries garantendo tutta la forza lavoro del sito e il rientro delle produzioni IMR oggi collocate in Polonia. In questi mesi lo scoramento per il licenziamento collettivo dei lavoratori avviato lo scorso inverno è stato presto sostituito dalla ferma volontà di bloccare questo procedimento e trovare investitori che credessero nel futuro dello stabilimento e nella valorizzazione del tessuto industriale italiano e marchigiano. L’obiettivo è stato centrato: festeggiamo questa vittoria, un successo per tutte le Marche e per il futuro della nostra industria regionale”. E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.