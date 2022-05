Urbino: Compleanno del Duca, presentato il programma delle celebrazioni

3' di lettura

06/05/2022 - Il Sindaco, Maurizio Gambini ha presentato le manifestazioni per le celebrazioni dei 600 anni della nascita del Duca, per quanto riguarda gli eventi a cura dell’A.R.S. Urbino Ducale (presidente Maria Francesca Crespini) che ha realizzato d’intesa e in collaborazione con Comune di Urbino stesso, con il contributo della Regione Marche (ass.to alla Cultura), MIC Ministero della Cultura e con la collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche e l’Arcidiocesi di Urbino e dell’Università degli Studi.

Le iniziative si terranno nello splendore dei luoghi rinascimentali della capitale del Montefeltro, che diverrà palcoscenico naturale degli eventi suddivisi in due fasi dal 4 al 7 giugno 2022 per il Compleanno del Duca e dall’11 al 14 agosto 2022 per la 39esima edizione della Festa del Duca.



Il clou degli appuntamenti celebrativi del “Compleanno del Duca” è in programma il 7 giugno 2022 alle ore 21,00 a Palazzo Ducale, con il concerto del Maestro UTO UGHI riconosciuto al mondo come uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana che è stato scelto dalla direzione artistica prof. Massimo Puliani. Il Maestro Ughi con il Maestro Bruno Canino, rinomatissimo pianista, dedicherà il suo concerto per violino e pianoforte all’evento ducale con un programma dichiaratamente paganiniano. Uto Ughi, per i suoi concerti utilizza lo Stradivari Van Houten-Kreutzer del 1701, appartenuto al violinista omonimo al quale Beethoven aveva dedicato la Sonata in la maggiore op. 47, ed il Guarneri del Gesù.



Il giorno 4 Giugno 2022, alle ore 16.00, al Museo diocesano Albani (Piazza Duca Federico) si inaugura la mostra “Pietatis, Sapientia et Otium al Tempo del Duca Federico Di Montefeltro”, a cura di Davide Tonti Vicario Episcopale per l’Arte e la Cultura dell’Arcidiocesi Urbino. La Mostra, che rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2022, propone opere d’arte, scenografiche e multimediali, con un affascinante percorso tra conoscenza, fede e vivere quotidiano per raccontare Federico di Montefeltro e Urbino nella sua stagione aurea, il Rinascimento.



Il Museo diocesano Albani narra la pietas di Federico di Montefeltro attraverso i capolavori della collezione e opere d’arte; sono qui esposti, anche documenti quattrocenteschi, preziose e uniche testimonianze dei rapporti tra Principe e Chiesa.



All’Oratorio della Grotta della Cattedrale vanno in scena la sapientia e l’otium, con oggetti d’uso del Quattrocento provenienti da collezioni private; con scenografie tratte da prototipi rinascimentali dell’A.R.S. Urbino Ducale (fra cui l’artigianale ricostruzione dell’Armatura del Duca con la Spada come nell’emblematico dipinto “Pala di Brera o Montefeltro” di Piero della Francesca; con una macchina costruita sulle formelle di Palazzo Ducale di Urbino, riprodotta con realtà “virtuale aumentata”, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Studi “Urbino e la Prospettiva” dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.



La mostra oltre che dal curatore Don Davide Tonti sarà presentata dal prof. Massimo Puliani Direttore Artistico dell’A.R.S. Urbino Ducale, docente Accademia di Belle Arti, dal prof. Laerte Sorini del Centro Interdipartimentale di Studi “Urbino e la Prospettiva” dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, dal Maestro artigiano Pietro Barsotti e dalla prof.ssa Anna Falcioni.



“La Festa del Duca” è invece collocata tradizionalmente nel periodo precedente Ferragosto e si articolerà negli antichi splendori della città monumentale Di Piazza Rinascimento e Piazza Duca Federico. A Borgo Mercatale, ai piedi dei Torricini del Palazzo dove si svolgerà il 14 agosto il GIUOCO STORICO dell'AITA, sarà presente il campione olimpionico a Pechino di lotta greco/romana Andrea Minguzzi, al quale la presidente A.R.S. Maria Francesca Crespini assegnerà il premio Sport&Pace.



Il programma della Festa del Duca ha in cantiere alcune produzioni nell’ambito di “Federicus Theatrum”, che prenderà il posto del tema degli anni passati dedicato a Raffaello Sanzio sarà presentato in una successiva conferenza stampa.



