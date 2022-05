Sassoferrato: orso fotografato a Rocchetta, dubbi sull'attendibilità dello scatto

1' di lettura

06/05/2022 - Ha sollevato molti dubbi lo scatto che in queste ore gira sul web che immortala un orso marsicano che si aggirerebbe nelle campagne tra Arcevia e Sassoferrato.

La foto, ripresa da una fototrappola con data 24/04/2022, riprende effettivamente un orso ed è stata postata sui social dal presunto proprietario con la scritta “alla Rocchetta di Genga vicino ad Arcevia”. Immediatamente la foto è stata ripostata decine di volte scatenando altrettanti commenti: alcuni preoccupati per l'eventuale presenza di un orso, altri più cauti che insinuano dubbi sull'autenticità. Ed effettivamente che quello scatto si riferisca effettivamente a quella zona non è così certo, anzi. I Carabinieri Forestali, che si sono interessati alla vicenda, precisano che “l'attendibilità della foto non è verificabile”. Al di là dello scatto in questione, l'eventuale presenza di un orso nella zona seppure non impossibile sarebbe alquanto improbabile e comunque non dobrebbe destare preoccupazione.



“La comunità di orsi marsicani più vicina a noi si trova nel Parco Nazionale d'Abruzzo -spiega il colonnello Simone Cecchini dei Carabinieri Forestali- finora non è mai successo che un maschio giovane di orso sia arrivato fin qui ma tecnicamente non è impossibile. Non abbiamo però mai avuto segnalazioni, tanto meno ora, in questo senso”. I Forestali precisano anche l'eventuale presenza di un orso non sarebbe un pericolo. “Gli orsi marsicani non sono pericolosi -aggiunge il colonnello Cecchini- e non si sono mai verificati casi di attacchi all'uomo per cui non ci sarebbe comunque da preoccuparsi”.