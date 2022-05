Pesaro: Chiusura guardie mediche in provincia di Pesaro, Rossini (M5S): “Speranza dica cosa intende fare, la salute prima di tutto”

1' di lettura

06/05/2022 - Ha assunto rilevanza nazionale la problematica che affligge la provincia di Pesaro relativa alla grave mancanza di medici di prima assistenza, le guardie mediche. Dalla regione l’allarme è arrivato in Parlamento, dove il deputato fanese M5S Roberto Rossini aveva esposto in Aula la vicenda e ora ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Speranza.

«La situazione è grave - afferma Rossini -, nella nostra provincia il servizio di continuità assistenziale non è più garantito da mesi. Abbiamo subito tante chiusure: i presidi di Vallefoglia, Pesaro, Gabicce-Gradara, Cagli, Mondavio. Ora si sono aggiunte Mondolfo e Fano. Siamo in piena emergenza». Ma come si risolve una situazione così complessa?



«A livello strutturale - spiega Rossini - abbiamo bisogno di più medici, quindi via il numero chiuso dalle facoltà di medicina e partiamo con un piano di assunzioni straordinario. Ma ci vorranno anni. Nel frattempo nell’immediato l’urgenza è trovare medici disposti a garantire il servizio. Quindi il governo deve togliere le incompatibilità dei nostri medici in formazione e richiamare i medici in pensione, magari incentivandoli con una tassazione agevolata. È l’unico modo per tamponare l’emorragia. Altrimenti non ne usciamo!».



«So bene che la continuità assistenziale è gestita a livello regionale e strutturata a livello locale. Ma le diverse interrogazioni presentate in Regione non hanno sortito nessun effetto. Quindi ho portato il problema all’attenzione del Parlamento e del governo. Ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Speranza per capire cosa ha intenzione di fare il ministero della Salute». «Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalla pandemia - conclude Rossini - è che la salute viene prima di tutto! Che la politica si comporti di conseguenza».