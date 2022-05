Jesi: Sabato 7 maggio arriva Marcheducate: spazio all’educazione civica

2' di lettura

06/05/2022 - L’Ass. Cult. Motomorphosis con il Comune di Jesi e Confapi Industria Ancona incontrano i più giovani guardando al rispetto per sé stessi e gli altri e alla mobilità sostenibile. Oltre 1400 studenti presenti.

Mattina dedicata agli studenti, pomeriggio aperto ai cittadini di tutte le età. Ecco il programma dell’evento Marcheducate in programma al PalaTriccoli di Jesi sabato 7 maggio che punta a divulgare i temi relativi all’educazione civica, sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile con grandi ospiti del mondo del motociclismo.

Il programma prevede la mattinata dalle ore 9.00 l’appuntamento guidato da Andrea Ducati, Presidente dell’Associazione Culturale Motomorphosis con la presenza di oltre 1.400 studenti degli istituti superiori di Jesi per parlare di educazione, sicurezza e legalità ma anche di etica, educazione e rispetto nello sport e nella vita. Saranno presenti gli studenti del Liceo Statale Leonardo Da Vinci, del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, dell’IIS Galileo Galilei e del IIS Cuppari, Ist. Compr. Carlo Urbani e Ist. Compr. Lorenzo Lotto. Presente anche il campione di motociclismo Michele Pirro. L’evento si chiuderà con la presenza di imprenditori che approfondiranno il tema della responsabilità sociale di impresa tra sostenibilità, benessere, corretta alimentazione, etica.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, la partecipazione sarà aperta agli interessati, appassionati e curiosi di tutte le età con prove su percorso di vari veicoli elettrici a due ruote.

Dal 2009 l’Associazione Culturale Motomorphosis sta realizzando queste iniziative di sensibilizzazione dedicate al target dei più giovani in varie parti d’Italia e sabato 7 maggio toccherà per la prima volta le Marche grazie alla disponibilità del Comune di Jesi e di Confapi Industria Ancona che hanno patrocinato l’evento. La giornata sarà animata anche da Radio Deejay con la presenza di Andrea&Michele e di Susanna Messaggio.

Per Mauro Barchiesi, Presidente Confapi Industria Ancona “si tratta di un’occasione per riaffermare il valore della prevenzione, della conoscenza delle regole per fruire della strada in maniera il più possibile sicura e, di conseguenza, del rispetto per tutti gli utenti. L’altro tema è adoperarsi affinché prevalga una visione “green” andando verso quella riconversione alla mobilità sostenibile che dobbiamo contribuire ad accelerare. La giornata dedicata ai più giovani, formativa ma anche divertente grazie all’utilizzo di veicoli a due ruote, è il modo migliore per trasmettere messaggi non solo positivi ma utili”.