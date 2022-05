Francesco Baldelli: “il Governo investa l’1% del PNRR per dotare tutte le scuole d’Italia della ventilazione meccanica controllata”

1' di lettura

06/05/2022 - In occasione della partecipazione come relatore al webinar “La Ventilazione Meccanica Controllata come strumento per la messa in sicurezza delle scuole. Esperienze, risultati, tecnologie” organizzato dalle associazioni nazionali di categoria Assoclima, Anima Confindustria e dal progetto Home, Health&HI-Tech l’Assessore Regionale alle infrastrutture, lavori pubblici ed edilizia scolastica Francesco Baldelli ha rinnovato la richiesta al Governo di utilizzare l’1% del PNRR, pari a 2mld €, per dotare, fin dall’inizio dell’anno scolastico 2022/23, tutte le aule delle scuole italiane di impianti di ventilazione meccanica controllata.

Come sottolineato durante il webinar gli esiti dello studio statistico della Fondazione Hume, presieduta dal Prof. Ricolfi, hanno confermato i risultati dell’esperimento della Regione Marche: l’installazione di impianti adeguatamente dimensionati abbatte il rischio di contagio di oltre l’80%.

“Le istituzioni devono impegnarsi per garantire la salubrità degli ambienti frequentati dai nostri ragazzi” – ha ribadito l’Assessore Baldelli – “Il Governo deve agire fin da subito per garantire il benessere e la salute di studenti ed operatori scolastici evitando che si torni a dover applicare misure che si sono rilevate estremamente dannose come la dad”