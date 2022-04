Trapiantati delle Marche, l'Assemblea dell'Associazione

2' di lettura

26/04/2022 - Domenica scorsa 24 Aprile ricorrenza della “Giornata nazionale delle donazioni e dei TRAPIANTI”, L’ATO-MARCHE ha tenuto la propria assemblea regionale annuale.

Il Presidente Dr. Andrea Vecchi, nella sua relazione, dopo due anni di sospensione degli incontri a causa delle restrizioni, ha sottolineato come i trapianti, nonostante l’imperversare del COVID, sono aumentati, toccando l’anno scorso la quota di 91 tra rene e fegato. L’Equipe dei trapianti dell’Azienda “Ospedali Riuniti” di Ancona è impegnata al massimo e, donazioni permettendo, tende alla meta dei 100 trapianti per essere alla pari con i più importanti centri italiani. Per quanto riguardo le donazioni di organi, l’ATO-Marche ha creato il video “Perche Sì?”, da distribuire a tutti gli Uffici Anagrafe dei Comuni delle Marche che aderiscono alla campagna Nazionale ANCI “Una scelta in Comune “per confortare la decisione del cittadino che all’anagrafe è interpellato ad esprimersi se sia favorevole ad essere iscritto nell’anagrafe nazionale come potenziale donatore. Hanno già aderito i Comuni di Ancona, Pesaro ed a breve verrà presentato ad Ascoli e Fermo. Durante il dibattito è però emerso, forte e chiaro, il malcontento e le critiche dei pazienti trapiantati nella qualità dei servizi ambulatoriali di “follow up” del trapianto”, che, da anni chiedono che si intervenga con più Operatori qualificati e con una migliore aggregazione logistica per evitare disservizi, disguidi e la cronica mancanza di tempo dei Medici, a seguire bene i pazienti nelle loro problematiche anche da remoto.

In merito a questo problema, l’Assemblea ha impegnato il Presidente, Dr. Vecchi, riconfermato alla unanimità, di chiedere un incontro urgente all’Assessore alla Sanità ed alla Direzione della Sanità perché si prenda a cuore il problema del Centro Trapianti, che deve rimanere una eccellenza della nostra sanità. Nel corso della seduta e stata anche rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio 2022-24.