Ancona: Trasporto pubblico: Indetto uno sciopero di 4 ore per giovedì 28 aprile

1' di lettura

26/04/2022 - Le Organizzazioni Sindacali degli Autoferrotranvieri Filt­ CGIL, Fit-Cisl, UIL Trasporti, Faisa-Cisal ed Ugl hanno proclamato uno sciopero territoriale di 4 ore per i lavoratori della Conerobus Spa, per la giornata di giovedì 28 aprile 2022. Nel settore del personale viaggiante, la proclamazione di sciopero riguarderà la fascia oraria 11:30 - 15:30.

Nella Regione Marche, le modalità di attuazione dello sciopero nel settore del Trasporto Pubblico Locale prevedono quanto segue:

Gli uffici sciopereranno le ultime 4 ore del turno;

Le officine rispetteranno i normali turni di lavoro e sciopereranno dalle 11:30 alle 15:30 , medesima articolazione degli Addetti di esercizio - Movimento e rispetto delle medesime fasce di garanzia;

rispetteranno i normali turni di lavoro e sciopereranno dalle , medesima articolazione degli Addetti di esercizio - Movimento e rispetto delle medesime fasce di garanzia; I settori movimento rispetteranno i normali turni di servizio e sciopereranno dalle 11:30 alle 15:30 . Le partenze dai capolinea , verranno effettuate sino alle ore 11:29 , quelle con partenza antecedente a tale orario giungeranno al capolinea e l'operatore rientrerà vuoto nel deposito di appartenenza.

rispetteranno i normali turni di servizio e sciopereranno dalle . Le , verranno effettuate , quelle con partenza antecedente a tale orario giungeranno al capolinea e l'operatore rientrerà vuoto nel deposito di appartenenza. I lavoratori, terminato lo sciopero, si presenteranno in deposito in modo tale che il servizio possa riprendere dai capolinea alle ore 15.30 ;

; Verranno garantiti i servizi per i portatori di handicap, scuole materne ed elementari.

Le motivazioni dello Sciopero riguardano l'aspetto che la condotta posta in essere dall'azienda viene ritenuta non rispettosa delle corrette relazioni sindacali e non osservante la buona fede contrattuale.

Informiamo la gentile clientela che, nel precedente Sciopero Nazionale indetto dalle 00.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro per la data del 25 febbraio 2022, la percentuale di adesione allo sciopero è stata pari al 72,36% del personale interessato.