Pesaro: Vuelle attesa a Trento, Coach Banchi: "Sarà una sfida impegnativa"

22/04/2022 - Nella sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Luca Banchi ha presentato la trasferta della 28^ giornata del campionato di Serie A che domani – sabato 23 aprile alle 20:00 alla BLM Group Arena di Trento – vedrà i biancorossi sfidare la Dolomiti Energia Trentino.

(diretta TV su Eurosport 1 – canale 210 della piattaforma Sky -, in streaming su Eurosport Player e Discovery+, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22 di lunedì 25 aprile).

“Ci attende una gara importante, la seconda delle tre consecutive in programma contro squadre impegnate in Eurocup alla ricerca di un successo che ci garantisca l’ottenimento del nostro principale obiettivo stagionale. Trento vanta giocatori molto versatili e atletici e ha dimostrato nei suoi ultimi due impegni casalinghi, coincisi con altrettante vittorie, di aver saputo ritrovare quel rendimento che ne aveva contraddistinto un girone d’andata di altissimo livello. Sarà una sfida impegnativa nella quale dimostrare di poter pareggiare il loro talento e la loro esuberanza, fattori determinanti del successo trentino nella gara d’andata”.

La presentazione del match Dolomiti Energia Trentino – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con Coach Luca Banchi è disponibile in video in versione integrale a questo link.