Senigallia: Arrivano le vasche di espansione lungo il Misa: consegnati i lavori. Aguzzi, "Un'opera attesa da 40 anni"

21/04/2022 - Sono stati consegnati ufficialmente giovedì pomeriggio i lavori per l'avvio del cantiere per la realizzazione delle vasche di espansione lungo il Misa. La firma della convenzione è avvenuta da parte della Regione Marche in Comune.

Il progett, che sarà realizzato a Bettolelle per un costo di circa 2 milioni di euro, consiste nella creazione di un restringimento artificiale del fiume in prossimità della vasca di espansione in modo che, se il fiume dovesse superare l'argine, le acque confluiranno nella vasca evitando così esondazioni e alluvioni, come accaduto il 3 maggio del 2014.



“C'è stato da parte della Regione e del mio assessorato un cambio della dirigenza del Genio Civile che ha rappresentato la svolta e che ha consentito di accelerare i tempi arrivando oggi al via ai lavori dopo 40 anni dall'inizio della discussione del progetto -ha esordito l'assessore regionale Stefano Aguzzi- Siamo contenti anche che ad eseguire i lavori siano tutte ditte del territorio, che operano sul proprio territorio e che sono quindi ancora più responsabilizzate. La vasca di espansione metterà finalmente fine all'incubo delle esondazioni ogni volta che piove, un timore purtroppo sempre dietro l'angolo”.



“Ringrazio la Regione Marche, i tecnici e la Protezione Civile regionale per essere arrivati a questo punto -aggiunge il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti- è indubbio che quella di oggi è una data storica, considerato il tempo che si è atteso. A dicembre, in occasione dell'ultimo atmosferico critico, l'assessore Aguzzi è stato qui sul posto insieme a me e si è reso conto di persona dei rischi. Lo ringrazio anche per l'accelerazione nell'ultimo periodo che poterà ad un'opera estremamente importante per il territorio ma certamente ma non definitiva perchè il nostro fiume ha bisogno di continue attenzioni e continui interventi”.



“I problemi principali hanno riguardato la burocrazia, per via delle autorizzazioni e degli espropri. C'è stata una lunga diatriba sulle competenze che si è risolta con le riassegnazione delle stesse da parte della regione. Siamo arrivati così ad approvare a gennaio il progetto esecutivo e consentire alle varie imprese di portare i materiali sul posto -conclude Stefano Stefoni, della Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio- invece da oggi parte il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori previsto in 510 giorni lavorativi. Un tempo ragionevole anche se gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo (basti pensare che nel percorso abbiamo due elettrodotti e impianti di irrigazioni privati che dobbiamo spostare)”.