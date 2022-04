Coronavirus Marche: scendono i nuovi contagi, i malati e i ricoverati. Resta alto il numero delle vittime

1' di lettura

18/04/2022 - I tamponi positivi nelle Marche negli ultimi sette giorni sono stati 11.605, meno dei 13.520 della settimana precedente ma più dei 2.262 della stessa settimana del 2021 e dei 767 del 2020.

Positivi

Scendono anche gli attualmente positivi: dai 10.600 di sette giorni fa agli 8.849 di oggi. Si riduce anche la differenza con il 2021 quando erano 8.092. Erano 3.706 nel 2020.

Ricoveri

Migliora ancora la situazione nei nostri ospedali.

I ricoveri in area medica oggi sono 190. Erano 733 l'anno scorso e 1.141 due anni fa.

I ricoveri in terapia intensiva sono 7. Molti meno dei 129 del 2021 e dei 140 del 2020.

La maggior parte dei ricoverati sono non vaccinati. A fronte del 20% di malati non vaccinati il 54% dei ricoveri non è vaccinato e addirittura non lo è il 63% dei ricoveri in terapia intensiva.

Decessi

Nonostante la situazione stia migliorando costantemente da oltre un mese di covid si continua a morire. I decessi sono 29, meno dei 41 della settimana scorsa ma più dei 28 di due settimane fa e dei 27 di tre settimane fa.

Comunque un terzo dei 90 della stessa settimana 2021 e degli 88 del 2020.