Ancona: Alle Muse lo spettacolo della Rainbow per la pace. Tutto il ricavato andrà in beneficente a Medici Senza Frontiere

13/04/2022 - Sabato 30 aprile si esibiranno sul palco del Teatro delle Muse di Ancona i personaggi della casa di produzione marchigiana nel nuovo spettacolo firmato Rainbow. Le entrate dei biglietti andranno in beneficenza a Medici Senza Frontiere per sostenere la popolazione ucraina

Sabato 30 Aprile alle ore 17.30 appuntamento al Teatro delle Muse con i personaggi più amati della casa di produzione marchigiana Rainbow, per lo spettacolo di beneficenza “Rainbow for Peace”. Il live show RAINBOW FOR PEACE è uno spettacolo all’insegna della solidarietà e della pace, dedicato al pubblico di tutte le età. Il giorno dello spettacolo nel teatro sarà possibile anche trovare i prodotti del biscotificio Frolla e le innovative matitie di Perpetua. Il ricavo dei prodotti venduti andrà come quello dei biglietti a sostenere la causa in Ucraina di Medici Senza Frontiere.

LO SPETTACOLO

Uno spettacolo stellare, Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha faranno immergere gli spettatori nel fantastico mondo di WINX CLUB, fenomeno globale evergreen che quest’anno festeggia 18 anni. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix esplosivo ed essenziale di cui le magiche eroine sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta nel 2004.

A far ballare grandi e piccini ci saranno anche Pinocchio e la piratessa Freeda, gli esilaranti protagonisti di PINOCCHIO AND FRIENDS, l’acclamata produzione ispirata al classico senza tempo di Carlo Collodi. Il nuovo Pinocchio di Straffi ricrea il classico nel mondo contemporaneo, intrecciando avventura, comicità, divertimento e educazione.

Per i più piccoli ci saranno Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, i mici più simpatici della tv protagonisti di 44 GATTI, il cartone rivelazione trasmesso in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue che ha conquistato le maggiori reti kids globali con risultati strabilianti. I Buffycats accoglieranno i piccoli fan invitandoli a cantare e ballare al ritmo delle canzoni della serie cantate dal Coro dell’Antoniano di Bologna.

Non mancherà poi l’energia degli eroi di SUMMER & TODD L’ALLEGRA FATTORIA, direttamente dalla nuova e irresistibile serie prescolare per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al rispetto per l’ambiente. Ci saranno i simpatici abitanti della Fattoria Raggio di Sole, una squadra imbattibile di amici animali che hanno già conquistato il cuore di bambini e famiglie con il loro ottimismo, allegria e voglia di superare ogni difficoltà tutti insieme.

Infine, Lulu Rabbit ed Ace Panda, i simpatici animaletti giramondo di MY PASSPORT FRIENDS, saliranno sul palco con una divertente sorpresa per il pubblico.

LA CONFERENZA STAMPA

L’imperdibile evento è stato presentato in comune dove Iginio Straffi, fondatore e guida della global content company Rainbow ha presentanto con la Sindaca Valeria Mancinelli, l’assessore Simonella Ida, Gabriella Nicolini-Presidente Marche Teatro e Laura Perrotta, responsabile raccolta fondi di Medici Senza Frontiere Italia. Il live show RAINBOW FOR PEACE, uno spettacolo all’insegna della solidarietà e della pace, dedicato al pubblico di tutte le età.

"Siamo felici di ospitare ad Ancona questo evento di solidarietà che, non rinunciando a trasmettere ai bambini e alle loro famiglie un momento di serenità, si fa carico di contribuire al sostegno di quelle famiglie e di quei bambini che in questo momento vivono il dramma della guerra, con la collaborazione di tutti e grazie a Medici Senza Frontiere” dichiara Valeria Mancinelli, Sindaca di Ancona. “Ringrazio Iginio Straffi per questa sensibilità che è una cifra di tutta l'attività di Rainbow e che ci rende fieri di avere nelle nostre Marche realtà così importanti, generose e inclusive".

“Da tanti anni Rainbow, con le sue produzioni audiovisive, cerca di coniugare il divertimento con i messaggi positivi che possano far crescere le nuove generazioni nel rispetto dei valori fondamentali delle società civili. Valori importanti come la solidarietà e l’altruismo non vorremmo solo "raccontarli" nei nostri cartoni animati, ma metterli concretamente in pratica ogni volta che si presenta l’occasione. Lo facciamo perché ci crediamo e lo facciamo perché è il nostro pubblico a chiedercelo. Questo è un momento particolare, mai avremmo potuto immaginare che i nostri figli dopo la pandemia avrebbero dovuto affrontare le conseguenze di una guerra che si sta combattendo in Europa. Questo è il momento di testimoniare insime una volontà di pace, ma anche la vicinanza per chi soffre. Ringrazio il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e Marche Teatro per averci accompagnato in questo progetto.” Iginio Straffi, Fondatore e Presidente del Gruppo Rainbow

Così Gabriella Nicolini, Presidente Marche Teatro: “Questo progetto nasce su impulso di Rainbow, dalla volontà di creare una joint venture tra la società, il Comune di Ancona e Marche Teatro per svolgere insieme una potente funzione sociale e di cooperazione a sostegno di Medici Senza Frontiere. L'attuale, difficile contesto storico ci chiede una partecipazione attiva e di sostegno a chi soffre. Da sempre il ruolo del Teatro è indispensabile per la crescita culturale e sociale di un Paese, per la sua forza di aggregazione e socializzazione. Mi piace definirlo uno degli ultimi avamposti di relazioni umane reali e non virtuali. Oggi, grazie ad un grande e visionario imprenditore marchigiano, il nostro Teatro sarà luogo di condivisione di emozioni e speranza per chi vive nel dolore e nella Guerra”.

“Il sorriso non dovrebbe mai essere strappato dai volti dei bambini in nessuna parte del mondo.” dichiara Laura Perrotta, responsabile raccolta fondi di Medici Senza Frontiere Italia, “Per questo ringraziamo calorosamente Rainbow, il Comune di Ancona e Marche Teatro, per averci coinvolto in questo evento che celebra la solidarietà attraverso il sorriso dei bambini e grazie al quale possiamo assicurare cure mediche gratuite e di qualità a chi ne ha più bisogno in Ucraina e in oltre 80 paesi al mondo.”