Senigallia: Casa fantasma per i giovani del progetto Erasmus. La Polizia denuncia due uomini

2' di lettura

11/04/2022 - Tutto ha avuto inizio nel mese di febbraio quando presso gli Uffici del Commissariato di Polizia di Senigallia è arrivata una mail da parte di una insegnante di un istituto superiore spagnolo che raccontava di aver organizzato un viaggio nell’ambito del progetto Erasmus, consistente in un periodo di stage aziendale della durata di tre mesi a Senigallia.

L’insegnante aveva preso contatti, tramite un sito internet, per l’affitto di un appartamento dove alloggiare gli studenti. Ne aveva individuato uno, nella zona del lungomare Alighieri, al prezzo di circa 3000 euro mensili. A quel punto, l’insegnante ha preso contatti telefonici con una signora che confermava la disponibilità dell’appartamento per il periodo richiesto e chiedeva, a titolo di caparra, la cifra di circa 1000 euro che la scuola ha pagato. Dopo pochi giorni dal versamento, l’insegnante ha cercato di ricontattare l’affittuaria ma invano. I tentativi sono proseguiti nei successivi giorni ma senza alcun esito.



A quel punto l'insegnante ha contattato un collega, referente del progetto su Senigallia, capendo poi di esser caduta in una truffa. Quando nel mese di marzo il gruppo di studenti ed insegnanti si sono recati a Senigallia, l’insegnante che aveva tenuto i contatti per l’appartamento, si è presentata in Commissariato per sporgere querela per l’accaduto, portando tutta la documentazione. Sulla base del racconto e di quanto denunciato, gli agenti hanno avvito le indagini che hanno consentito di risalire agli autori della truffa. In particolare è stato individuato il soggetto intestatario dell’utenza telefonica utilizzata per i contatti, che è risultato essere un 40enne lombardo con numerosi precedenti per reati della medesima specie.



Inoltre i poliziotti hanno effettuato le verifiche sui beneficiari della somma versata a titolo di caparra che risultava esser stata incassata da un 50enne, originario del Veneto, anche lui con diversi precedenti. Alla luce di quanto accertato gli agenti hanno denunciato i due soggetti all’autorità giudiziaria per il reato di truffa. Gli insegnanti spagnoli hanno ringraziato gli agenti che, fin dalla ricezione della prima e-mail, si sono prodigati per trovare delle soluzioni alternative per assicurare agli studenti lo svolgimento dello stage aziendale.