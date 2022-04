Jesi aspetta il suo Giro. L’incontro “Bicicletta passione infinita” a Palazzo Convegni

4' di lettura

11/04/2022 - Nella giornata di domenica 10 aprile, il Palazzo dei Convegni di Jesi ha tenuto l’atteso incontro “Bicicletta, passione infinita”, organizzato dalla Redazione di VivereJesi.

L’affluenza all’evento ha dimostrato la grande attesa della cittadinanza al Giro d’Italia imminente. Infatti, sarà nella giornata del 17 maggio che Jesi ospiterà la decima tappa della gara ciclistica. Nell’attesa, l’incontro di ieri ha dato il via ad una serie di iniziative in rosa.

Tra le domande della direttrice della redazione, Cristina Carnevali e del giornalista Giancarlo Esposto, il pomeriggio ha preso il via. Al centro gli ospiti d’eccezione, appassionati di bicicletta e non, che hanno dato contributi interessanti ed importanti all’evento. Valentino Agostinelli, studente laureato in Beni Culturali presso l’Università di Macerata e collezionista; Pietro Alessandrini, professore di Politica Economica dell’Università Politecnica delle Marche e Presidente Accademia d’Arte Lirica di Osimo; Yader Zoli, ciclista professionista e mountain biker olimpico, Area Manager Atala Spa; Lino Secchi, Presidente comitato Regionale FCI Marche.

Valentino ha sottolineato il suo amore per la bicicletta tramandatogli dal nonno e. dopo una dettagliata descrizione storica del mezzo, ha voluto dirci qualcosa in più sulla sua collezione esposta: “Non è stato facile, queste bici non si trovano nelle vicinanze. Sono riuscito a mettermi in contatto con alcuni collezionisti. Quasi tutte le biciclette che ho preso erano da restaurare e con mio padre ci siamo messi subito al lavoro. Una bici d’epoca ha bisogno di un lavoro e di materiali specifici per essere restaurata”.

Estraneo al mondo ciclistico, ma assiduo appasionato, è il professore Pietro Alessandrini. Autore del libro “Una vita da economista”, il docente dell’Università Politecnica delle Marche ha sicuramente arricchito l’evento: “Mi occupo di storici di ciclismo ai quali mi appassiono molto. Questo mio libro non parla di ciclismo, ma ho voluto aggiungerci tre articoli sulla materia, uno dei quali parla di Michele Scarponi”. Alessandrini ha sottolineato l’entusiasmo che un Giro d’Italia porta in una città: “Mi ricordo il Tour de France e l’arrivo dei corridori, è sempre una grande emozione. Il popolo del ciclismo, a differenza di altri sport, applaude tutti, dal primo all’ultimo, incoraggia tutti”. E concludendo, ha voluto omaggiare l’aquila di Filottrano, Michele Scarponi: “Non sarà l’unico ciclista marchigiano importante, ma sicuramente il più penetrante nelle passioni ed emozioni dei tifosi”.

Una vita sulle due ruote è sicuramente quella del faentino, Yader Zoli. Il campione olimpico ha parlato della sua grande dedizione e preparazione nelle gare: “Ci vuole grande impegno e sacrificio, a volte i centimetri sono importanti e quel centimetro in più può ripagarti di tutto il lavoro fatto. Preparare un Giro d’Italia è duro, ma è un lavoro che ti dà grandi soddisfazioni”. E concludendo, Yader ha voluto gettare uno sguardo sul futuro della bicicletta: “E’ un mezzo che dà libertà non solo a chi pratica questo sport a livello agonistico, ma anche a chi ha semplicemente voglia di muoversi, aprendo gli orizzonti a tutti”.

A conclusione dell’incontro, Lino Secchi, Presidente comitato Regionale FCI Marche, ha tenuto dare un suo contributo: "dietro una manifestazione come il Giro d’Italia c’è un lavoro enorme, per questo motivo queste iniziative ed eventi che coinvolgono tutti sono molto importanti”.

L’evento è poi proseguito con il taglio del nastro, da parte dell’Assessore allo Sport, Ugo Coltorti, che ha aperto alla cittadinanza la mostra delle bici d’epoca dal nome BICINMOSTRA. Collezione ricchissima offerta al Comune da parte di Valentino Agostinelli e suo padre. Esposizione che sarà aperta fino al 17 maggio, data della gara ciclistica.

Ad accompagnare la mostra, anche Marconi Vini di San Marcello che hanno deliziato i presenti con una degustazione dei loro migliori vini.

Serata piacevole, all’insegna del ciclismo e della bicicletta, che dà il via ad una serie di iniziative che riusciranno sicuramente a coinvolgere la città, ma non solo, al grande evento del Giro d’italia. Jesi si colora sempre più di rosa.