Covid Marche: lunedì 'pochi' tamponi e 714 casi. Altri 8 i decessi

11/04/2022 - Sono 714 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, otto i decessi.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 2.115 tamponi: 1.749 nel percorso diagnostico e 366 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 714, con un tasso di positività del 40,8%. Questa la divisione dei positivi per provincia: 140 in quella di Ascoli Piceno, 95 Pesaro-Urbino, 130 Macerata, 242 Ancona, 82 Fermo e 25 fuori regione.

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è a 900,36.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 211 (-7), di cui 10 in terapia intensiva (=).

Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è del 19,8% (201 pz/1013 pl), mentre quello in terapia intensiva del 3,9% (10 pz/256 pl).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi per Covid-19. Le vittime sono: un 79enne di Ancona, un 99enne di Ancona, un 72enne di Ancona, una 92enne di Ancona, una 89enne di Colli al Metauro, una 85enne di Chiaravalle, un 93enne di Corinaldo, una 89enne di Jesi. I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 3.770.