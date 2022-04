Riprende il collegamento fra Urbino e Roma, servizio gomma-treno attivo dal 14 aprile

2' di lettura

08/04/2022 - Giovedì 14 Aprile 2022 riprenderà il servizio che collegherà la Città di Urbino a Roma: ad annunciarlo questa mattina in una conferenza stampa in Municipio a Urbino sono stati l’Azienda di trasporto Ami SpA, con il presidente Lara Ottaviani, e il Sindaco Maurizio Gambini.

“Per mesi abbiamo lavorato per trovare soluzioni sostenibili da un punto di vista economico per l’azienda e siamo giunti alla conclusione che si possa ripristinare il servizio, addirittura migliorandolo e intensificandolo, grazie all’integrazione del trasporto su gomma con quello su rotaia”, è il commento del Presidente Ottaviani.



Il collegamento prevedrà 2 coppie di corse dal lunedì al sabato ed una coppia di corse la domenica che collegheranno la città ducale a Fabriano passando per Gubbio: i passeggeri troveranno le coincidenze con i treni dalla stazione di Fabriano fino a Roma oltre a tutti gli altri collegamenti su ferro e su gomma per le località delle province di Ancona e Macerata.



“Sono già in corso le attività con Trenitalia - continua il DG Massimo Benedetti - per replicare l’esperienza già in essere sulla linea adriatica con “Urbino Link”, che permette appunto di utilizzare bus e treno acquistando comodamente un solo biglietto per raggiungere la città universitaria e che ha dato risultati davvero interessanti in termini di passeggeri dimostrando l’ampio gradimento della clientela”.



Soddisfatto il Sindaco Gambini che vede realizzato un obiettivo importante: “Il servizio costituisce da sempre l’unico collegamento pubblico diretto della città ducale, co-capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino, unico sito Unesco della regione Marche, centro di cultura e storia, con la Capitale che, insieme agli altri servizi, contribuisce a rendere più attrattivi i territori dell’entroterra della Provincia di Pesaro ed Urbino.



Un servizio quindi veloce, efficiente ed economico per dare maggiore opportunità di spostamenti per studenti, lavoratori, turisti.



Orari:

Urbino 6:40 (feriali e festivi) e 15:00 (feriali)

Fabriano 10:40 (feriali) e 19:55 (feriali e festivi)

Arrivi a Roma Termini 10:57 e 19:50

Partenze da Roma Termini 7:50 e 17:25

Arrivi a Urbino ore 12:30 e 21:45

Prezzi solo autobus corsa semplice Urbino-Fabriano € 6,20