Jesi: Aspettando il Giro d'italia: "Bicicletta passione infinita", incontro a Palazzo dei Convegni

08/04/2022 - Domenica 10 aprile 2022, alle ore 17.30, Palazzo dei Convegni ospiterà l’incontro “Bicicletta, passione infinita: storia, sviluppo, futuro”.

L’incontro, organizzato dalla redazione di Vivere Jesi, si colloca all’interno del programma di eventi collaterali alla tappa del Giro d’Italia che approderà a Jesi il 17 maggio. “Una manifestazione sportiva così importante come il Giro d'Italia richiamerà sulla città di Jesi e sul territorio di passaggio della tappa grande attenzione", così l'avvocato Cristina Carnevali, ideatrice dell'evento. "Tra gli eventi collaterali non poteva mancare un momento di approfondimento dedicato proprio alla bicicletta e lo abbiamo affidato ad un grande appassionato e conoscitore del Giro, insieme ad un esperto del settore ed ex ciclista professionista. Sarà un evento originale e per amanti dello sport. Anche l’esposizione sarà una novità: la collezione privata che viene da Fabriano, vede la luce per la prima volta proprio il 10 aprile, a Jesi ed in questa importante occasione”.

Le parole dei relatori presenti, intervistati dal giornalista e scrittore Giancarlo Esposto, metteranno al centro la bicicletta, dal suo tradizionale legame con i mestieri del passato fino alle innovazioni che guardano al futuro, passando per il Giro d’Italia, che sarà ripercorso nella sua storia ricca di aneddoti e valori culturali.

Con lo sguardo da economista Pietro Alessandrini, Professore emerito di Politica economica presso l’Università Politecnica delle Marche, affronterà il discorso da grande appassionato di ciclismo. Alle sue, seguiranno le parole di Yader Zoli, ex ciclista professionista e due volte Mountain biker Olimpico, oggi area manager di Atala Spa, che parlerà dell’evoluzione del mezzo da un punto di vista tecnico.

Interverrà all’incontro il Presidente del comitato regionale FCI Marche, Lino Secchi, per presentare una collezione fotografica, che entrerà a far parte della esposizione “Bicinmostra”, con una selezione di scatti del fotografo Ferdinando Piras, recentemente scomparso, che ci guiderà in un emozionante viaggio nel ciclismo del passato da Fausto Coppi a Filippo Ganna.

Non mancherà il brindisi di inaugurazione, grazie alla presenza di Marconi Vini, realtà agricola ricca di tradizione di San Marcello, con i suoi prodotti biologici.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Jesi ed il club fotografico Effeunopuntouno. Si ringrazia per la preziosa collaborazione 4WheelsPassion di Jesi.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza esposte all’ingresso di Palazzo dei Convegni.