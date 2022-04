Consiglio regionale, all’ordine del giorno gli atti amministrativi concernenti i Programmi Fse plus Marche 2021/2027 e Fesr Marche 2021/2027

5' di lettura

08/04/2022 - Seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per giovedì 14 aprile a partire dalle ore 14,30. All’esame d’Aula le due proposte di atto amministrativo concernenti i Programmi Fse plus e Fesr Marche per le annualità 2021/2027 di cui sono relatori i consiglieri Andrea Putzu (FdI) e Manuela Bora (Pd).

All’ordine del giorno anche la proposta di deliberazione che si sostanzia in una proposta di legge da inviare alle Camere relativamente a modifiche al Bilancio di previsione dello Stato. In coda ai lavori, che come sempre potranno essere seguiti in diretta streaming, interrogazioni e proposte di mozione su tematiche di attualità.

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di atto amministrativo n. 30 a iniziativa della Giunta regionale “Approvazione della proposta di Programma FSE+ Marche 2021-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14”.

Relatore di maggioranza: Andrea Putzu

Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 31 a iniziativa della Giunta regionale “Approvazione della proposta di Programma FESR Marche 2021-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14”.

Relatore di maggioranza: Andrea Putzu

Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione e votazione)

Proposta di deliberazione n. 3 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Proposta di legge alle Camere concernente: Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)”.

Nuova titolazione: Modifiche ai commi 75-octies, 75-novies, 75-duodevicies e 75-vicies ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi - Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

Interrogazioni a risposta immediata:

· n. 435 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare il caro energia”.

n. 437 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti, Casini “Richiesta urgente di sostegno alle imprese colpite dal caro bollette”. (abbinate)

· n. 439 a iniziativa del Consigliere Rossi “Riscontro alla richiesta di misure urgenti a favore del settore brassicolo marchigiano”.

Interrogazioni:

· n. 344 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “L.R. 19/2021 – Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano – Articolo 8 “Albo regionale delle imprese artigiane” e articolo 27 “Norma finanziaria””.

· n. 385 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Ruolo e organizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.)”.

n. 420 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini “ Vigilanza ecologica regionale - richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. 29/1992”.

(le interrogazioni n. 385 e n. 420 sono abbinate)

· n. 404 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Incidente alla Raffineria API di Falconara Marittima”.

· n. 389 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Misure straordinarie di contrasto alla peste suina”.

· n. 392 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Trentennale del 118 Sistema di Emergenza Territoriale”.

· n. 360 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri “Utilizzo e carenza del farmaco ‘Zitromax’ e/o ‘Azitromicina’”.

n. 398 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Procedure e tempi di progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro”.

Mozione n. 235 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Casini, Carancini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri “Nomina Commissario Straordinario Fondazione ‘Città di Senigallia’ – Revoca DGR n. 169/2022”.

Mozione n. 109 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche”.

Mozione n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini “Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”.

Mozione n. 107 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) relativa all'Area Sisma del centro Italia”.

Mozione n. 146 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Contratto Istituzionale di Sviluppo”. (abbinate)

10) Mozione n. 101 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, Leonardi “Danno indiretto”.

11) Mozione n. 209 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano”. (Iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del Regolamento interno)

Interrogazione n. 368 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Programma investimenti per gli Ospedali di Comunità nell’Area Vasta 4”.

Interrogazione n. 394 a iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, Biondi, Serfilippi, Cancellieri “Potenziamento della sanità in Area Vasta 4”. (abbinate)

12) Mozione n. 216 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Indirizzi politici sulla gestione di ERAP Marche e razionalizzazione della società partecipata Biocasa Service s.r.l.”. (Iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del Regolamento interno)

13) Mozione n. 198 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Istituzione Tavolo Tecnico Rimodulazione Sistema Emergenza Territoriale 118”.

Mozione n. 230 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Lupini, Casini, Leonardi, Biondi, Vitri, Ruggeri, Bora “Proposta operativa di riorganizzazione ed efficientamento isorisorse del Sistema di Emergenza Territoriale “SET 118””. (abbinate)

14) Mozione n. 174 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi, Pasqui, Cancellieri, Leonardi “Uniformazione ed aggiornamento/sostituzione delle centrali telefoniche ASUR per miglioramento servizio utenza”.

15) Mozione n. 157 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Biondi, Marinelli “Organico Polizia territorio di Ancona”.

Mozione n. 165 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri “Potenziamento della Questura di Ancona”. (abbinate)