Civitanova: I sette candidati sindaci si confrontano sull'ambiente, ecco il faccia a faccia "green"

07/04/2022 - Venerdì, 8 aprile, dalle ore 18, ci sarà un incontro "faccia a faccia" tra tutti i candidati a sindaco per Civitanova Marche. Un confronto in cui fisicamente non si troveranno uno di fronte all'altro, ma lo saranno virtualmente sulle piattaforme Facebook e Youtube.

Le associazioni di protezione ambientale Fiab, Legambiente, Lipu e Wwf, con il coordinamento del Tag Costa Mare, hanno organizzato questo incontro per avere risposte sui temi legati all'ambiente dai sette candidati sindaco. Ogni associazione porrà la propria domanda e ogni candidato avrà tre minuti di tempo per la propria risposta. Un cronometro scorrerà sullo schermo, da tre minuti a zero, e nel frattempo la domanda scorrerà in sovraimpressione all'immagine. E' un tipo di confronto molto restrittivo per poter argomentare come si dovrebbe temi così complessi, che in Italia si usa poco, ma le associazioni che organizzano lo hanno dovuto adottare per consentire ai cittadini di avere una idea "in pillole", della posizione sui temi ambientali di così tanti candidati. Infatti anche solo dando tre minuti, visto il numero dei candidati, il botta e risposta durerà comunque un paio d'ore. Chi vuole avere un'idea dell'opinione del futuro sindaco di Civitanova sui alcuni temi ambientali potrà seguire l'incontro per avere le risposte che cerca.

Gli argomenti posti dalle quattro associazioni sono già stati resi noti ai candidati e vanno dalla mobilità ciclabile come qualità di vita dei cittadini, della Fiab, alla economia circolare proposta da Legambiente. Spazieranno sui temi della biodiversità e della natura dell'Area Floristica di Civitanova, interesse non solo della Lipu che porrà la domanda, fino ad allargarsi con il Wwf alla capacità di un territorio di adattarsi ai cambiamenti della nostra epoca attraverso un controllo sul consumo di suolo; i sistemi moderni di collettamento e depurazione delle acque, la gestione ecosistemica del verde e le produzioni energetiche rinnovabili.

Se ci sarà il tempo, prima della chiusura dell'incontro, anche qualcuna delle domande poste dal pubblico sulle chat del collegamento potrebbero essere poste ai candidati.

Per seguire la diretta collegarsi alla pagina YouTube di Legambiente. Ouesto il link: https://www.youtube.com/channel/UClFPZpX4HH3yn95IEnelCUw. Oppure si potrà seguire delle pagine Facebook delle associazioni promotrici: FIAB costa Macerata-Fermo (https://www.facebook.com/FIAB-costa-Macerata-Fermo-108957450824865), Legambiente Marche (https://www.facebook.com/legambientemarche), Lipu Macerata-Civitanova (https://www.facebook.com/lipumaceratacivitanovamarche) e Wwf Ancona-Macerata (https://www.facebook.com/wwfmarchecentrali)

