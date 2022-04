Urbino: Completati i lavori nell'ultimo tornante di Via Salvalai, rinnovati pavimentazione e sottoservizi

1' di lettura

06/04/2022 - Completati i lavori di rifacimento della pavimentazione nell’ultimo tornante di Via Salvalai in zona Pincio. L’intervento ha permesso il ripristino dei sottoservizi, il consolidamento del versante con micropali e il riposizionamento dei selci storici.

Inoltre nell’area di intersezione con Piazza Rinascimento è stato sanato un ampio avvallamento tramite la sostituzione di pietre e parte di mattoni.



«L’Amministrazione - commenta il Sindaco Maurizio Gambini - continua il suo impegno nell’opera di riqualificazione della pavimentazione in tutto il centro storico. Questo tratto di Via Salvalai si presentava ormai pesantemente ammalorato con problemi causati anche dalla rottura di un tratto fognario. L’intervento, realizzato in collaborazione con Marche Multiservizi, ha permesso di ripristinare i sottoservizi, consolidare il terreno e riposizionare la pavimentazione in selci originari. L’obiettivo è ridare il giusto decoro a tutte le vie del centro, così che urbinati e visitatori possano godere appieno della bellezza del nostro centro storico patrimonio Unesco e il transito di veicoli e pedoni possa svolgersi in sicurezza.



L’area del Pincio, bellissimo punto panoramico ai piedi dei Torricini, è particolarmente sensibile e a breve sarà oggetto di una riqualificazione completa: il progetto, che ha ottenuto il finanziamento della legge 77/2006 sui siti Unesco, comprenderà il restauro del percorso delle scalette del teatro fino alla rampa che si ricongiunge con via Salvalai».