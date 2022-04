Marchetti e Latini (Lega): "Parlamentari marchigiani uniti contro il dimensionamento scolastico"

2' di lettura

06/04/2022 - La Lega Marche, in prima linea da anni per un dimensionamento scolastico che tenga conto delle esigenze dei territori e che eviti l’accorpamento indiscriminato, le pluriclassi e il conseguente spopolamento delle comunità più piccole nei piccoli comuni e nelle aree terremotate, chiama a raccolta tutti i parlamentari marchigiani a sostegno di un’azione indispensabile al territorio attraverso la firma di un apposito emendamento.

Obiettivo: mantenere i servizi per evitare lo spopolamento. Lo dichiarano il commissario della Lega Marche on. Riccardo Augusto Marchetti e Giorgia Latini che, in qualità di assessore all’istruzione della Regione, ha incontrato il ministro Bianchi per porre sul tavolo il problema dati alla mano.

“Anche per il prossimo anno scolastico ci troveremo difronte ad un annoso problema con l'aggravante che non è più prevista la deroga sisma – spiegano Marchetti e Latini –. Abbiamo avuto rassicurazioni dal Ministro Bianchi cui il 29 marzo scorso sono state nuovamente rappresentate le criticità caratteristiche delle Marche: molti comuni di piccole dimensioni nell’entroterra che, essendo mal collegati, soffrono particolarmente il problema dello spopolamento scolastico e quindi demografico. Serve dare attuazione all’art. 8 del DPR 81/2009 che prevede che nei comuni montani possano essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito per la scuola primaria e secondaria”.

“Va sottolineato in ogni caso che è stato riconfermato nelle Marche l’organico del corpo docente. Rispetto ai numeri e nonostante un calo della popolazione scolastica avremo 766 insegnanti in più, di cui 59 impiegati nell’educazione motoria, per cui potremo riuscire a colmare alcune problematiche più urgenti, ma non basta – aggiunge l’assessore Latini che ricorda come già nel 2021 e ancora prima da parlamentare avesse proposto un emendamento per colmare le varie alcune normative poi riproposto –. Dopo le istanze di 40 sindaci dei comuni interessati sottoposte al Sottosegretario Sasso nel corso della sua visita nelle, Marche, proponiamo un emendamento unico, bipartisan in modo che si possa finalmente arrivare all’approvazione in Commissione Bilancio – conclude Latini - I parlamentari Lega lo hanno già sottoscritto e convocherò un tavolo con tutti gli eletti del territorio affinché questa modifica normativa, più volte rigettata, possa finalmente essere portato avanti e approvato all'unanimità”.