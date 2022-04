Fano: Carnevalesca, Giammarioli non si ricandida: ci prova il il trio Bargnesi-Leonelli-Mirisola

2' di lettura

06/04/2022 - E’ nato un nuovo gruppo di appassionati e amici del Carnevale di Fano, che si stanno impegnando per porre le basi del Carnevale del futuro: più tecnologico e partecipato. Dopo aver preso atto dell’intenzione espressa, sulla stampa e nell’ultima assemblea, dell’attuale presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli di non voler ripresentarsi alle prossime elezioni, abbiamo deciso di assumerci l’impegno nel guidare il consiglio nell’organizzazione della manifestazione più importante della città e delle Marche.

Comprendiamo il difficile lavoro svolto in questi anni di pandemia, e a questo va un nostro ringraziamento. Ma stiamo già lavorando all’elaborazione di un programma da presentare alla città in vista delle prossime elezioni dell’ente Carnevalesca che riteniamo siano alla fine della manifestazione estiva.

Tra i promotori di questa nuova compagine, personaggi noti della città che vengono da esperienze già vissute nel Carnevale di Fano: Fabio Bargnesi (manager della comunicazione di eventi, ed esperto di marketing), Alessandro Leonelli (funzionario di banca, ex vice presidente della Carnevalesca) e Stefano Mirisola (ristoratore e vice presidente della Confesercenti Fano).

In squadra anche tanti professionisti e appassionati del Carnevale, che saranno presentati prossimamente assieme al programma che stiamo stilando e che implementeremo dopo aver incontrato tutte le maestranze che lavorano nel Carnevale, e le associazioni economiche, artigianali e di volontariato, persone che auspichiamo si facciano avanti per condividere con noi la passione per la piu’ importante manifestazione della città.

Riteniamo inoltre molto importante, attivare le procedure di acquisto ON LINE per il TESSERAMENTO - SOCIO così da renderlo più semplice, agevole e smart specie per tutti coloro che vivono o lavorano fuori Fano, impossibilitati ad andare in Sede.

Con il tesseramento online, avremo sicuramente più incassi per la Carnevalesca e più partecipazione alle assemblee, alle votazioni, quindi alla vita del Carnevale di Fano.

Invitiamo l’attuale consiglio della Carnevalesca a comunicare sul proprio sito i giorni e gli orari per l’acquisto delle Tessere, e ci rendiamo disponibili per un confronto sulla fattibilità del Tesseramento OnLine.

Chi ha piacere di portare nuove idee, o suggerimenti, o di incontrarci, può scrivere a: carnevaliamo4.0@gmail.com