Ad Ancona Jazz il fascino della cantautrice portoghese Luisa Sobral, tra le più importanti della nuova generazione jazz

2' di lettura

07/04/2022 - Alto livello per la tripletta artistica che sta aprendo la 49a edizione di Ancona Jazz, Rassegna che offrirà al territorio, fino a tutta l’estate 2022, un lungo cartellone di eventi con grandi nomi nazionali e internazionali. Dopo Joe Barbieri e Champian Fulton, venerdì 8 aprile alle ore 21.15, alla Chiesa dei Cancelli di Senigallia, Ancona Jazz ospiterà una delle più importanti compositrici e cantanti della nuova generazione di musicisti portoghesi: Luisa Sobral.

Autrice della canzone che ha trionfato all'Eurovision Song Contest 2017 “Amar Pelos Dois”, interpretata da Salvador Sobral, Luisa ha fatto tournée in Spagna, Francia, Turchia, Israele, Germania, Svizzera, Lussemburgo, USA, Marocco, Sud Africa, Namibia, Zimbabwa, Botswana, Brasile, Uruguay. Sul palco di Ancona Jazz presenterà il suo quinto disco di inediti “Rosa”, insieme al chitarrista Manuel Rocha. Biglietti da €12 a €15 in tutti i punti vendita Vivaticket e online su www.vivaticket.com, link diretto di acquisto: https://bit.ly/tickets_LuisaSobral8aprile. Info su www.anconajazz.com. A seguire, sabato 9 aprile al Teatro Goldoni di Corinaldo il jazz duo del pianista Tommaso Sgammini e del contrabbassista Filippo Macchiarelli che presenteranno il disco “Stanzia” edito da Abeat Records, special guest una delle migliori cantanti della nuova generazione jazz, Camilla Battaglia.

Con la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli, Ancona Jazz è parte del circuito I-JAZZ e European Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che gestisce anche l’etichetta discografica Go4 Records e l’agenzia Panorama. La Rassegna, da 49 edizioni ed interrottamente ha portato nella città di Ancona icone mondiali del jazz come Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Chet Baker, Stan Getz e Wynton Marsalis.

Nell’edizione 2022 sarà protagonista fino a tutta l’estate, coinvolgendo oltre alla città di Ancona anche diverse aree della Regione Marche, grazie alla preziosa partnership con il Parco del Conero per il progetto “Jazz Takes the Green”, con il Liceo Musicale di Ancona e il Conservatorio di Fermo “G.B. Pergolesi” per l'International Jazz Day, con il Comune di Senigallia e il Comune di Chiaravalle.