Senigallia: Il prof. Guido Silvestri a capo del board scientifico dello Spallanzani di Roma

05/04/2022 - Il prof. Guido Silvestri, virologo senigalliese di fama internazionale, e direttore del Dipartimento di patologia generale e medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta presiederà il board degli esperti dell’Istituto Spallanzani di Roma.

"Ho accettato, con grande piacere ed orgoglio l'invito del Direttore Generale e del Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive "Spallanzani" (i colleghi Francesco Vaia ed Enrico Girardi) di presiedere il nuovo "Scientific Advisory Board (SAB)" internazionale dell'istituto -afferma il prof. Silvestri- Si tratta di un incarico di tipo consultivo che svolgerò a titolo gratuito ma con grande entusiasmo, all'insegna della medicina e della scienza, e nell'interesse dello Spallanzani, dei suoi pazienti, della Regione Lazio e dell'Italia intera. Nei prossimi giorni annunceremo il roster che sarà di spessore scientifico assoluto. E' mia convinzione che lo Spallanzani abbia potenzialità enormi, dal punto di vista della medicina clinica, della ricerca di base, e dell'epidemiologia, e sono contento di poter essere utile in questa fase di crescita e rilancio scientifico dell'Istituto, che svolge un ruolo centrale nella lotta al COVID in Italia".

La notizia è stata accolta con soddisfazione anche dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato che ha evidenziato: "E’ davvero un’ottima notizia per il Paese, il prof. Silvestri è uno degli scienziati più importanti al mondo per le malattie infettive, un professionista apprezzato da tutto il mondo scientifico e accademico che porterà con la sua competenza un contributo importante e colgo l’occasione per rivolgere gli auguri di tutto il sistema sanitario regionale”.