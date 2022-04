La 146esima Conferenza Permanente dei Presidenti di Medicina per la prima vota ad Ancona. Presentato l’innovativo corso di “Medicine and Surgery”

5' di lettura

05/04/2022 - Si terrà per la prima volta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, la Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia d’Italia, in programma l’8 e il 9 aprile 2022. Presentato il corso in lingua inglese, in “Medicine and Surgery” il primo in Italia

La Conferenza permanente dei Presidenti dei Consigli di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia nasce nel 1985, dall’idea del già docente Univpm prof. Giovanni Danieli, primo segretario, è stato uno dei Presidenti della Conferenza (negli anni 1998-2000) e attualmente è uno dei tre Presidenti Onorari.

Quello della Conferenza Permanente si è confermato negli anni uno strumento prezioso per l’organizzazione e la condivisione di saperi in una strategica rete capace di connettere le oltre 70 facoltà di medicina presenti sul territorio nazionale. Una capacità che è risultata di estrema importanza sotto durante la pandemia. In particolare nei primi mesi di lotta ai contagi, con le strutture universitarie fisicamente chiuse per il lock down gli atenei italiani hanno trovato il supporto l’uno dell’altro, per individuare le migliori strategie e permettere ai propri studenti laureandi di conseguire il meritato diploma in tempo, riuscendo ad abilitarsi e partecipare ai concorsi per la nomina dei nuovi dottori, che hanno giocato, come tutti gli altri sanitari, un ruolo vitale nella lotta al virus.

Solo un esempio dei molteplici risvolti pratici della La Conferenza permanente dei Presidenti di Medicina, che si riuniranno per la prima volta all’interno della Facoltà di medicina della Politecnica di Ancona. Non sarà però la prima volta nelle Marche, né ad Ancona, dove la Conferenza si è già riunita in passato a Portonovo.

«La 146^ Conferenza che si svolgerà alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è un segnale di riconoscimento per l’Ateneo e per la Facoltà stessa. Un appuntamento che sottolinea la fondamentale attenzione che il sistema universitario rivolge alle attività formative. La centralità delle studentesse e degli studenti è il nostro punto di partenza» afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori.

IL CORSO IN INGEGNERIA BIOMEDICA

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il prossimo corso denominato Medicine and Surgery. Un corso di medicina che si terrà completamente in inglese, i diplomati saranno quindi riconosciuti internazionalmente e con soli 30 credi formativi ulteriori sarà possibile ottenere anche una laurea in ingegneria biomedica. Un percorso che unisce profili di alta competenza, altamente richiesti dai mercati globali, unendo le note formazioni specialistiche, apprezzate in Italia e non solo delle facoltà di Ingegneria e Medicina, orgoglio della Politecnica delle Marche.

«Tutto quello che facciamo in termini di riprogettazione formativa lo facciamo pensando al presente, ma anche soprattutto cercando di anticipare il futuro- ha proseguito il Magnifico Rettore Gregori- Quest'anno abbiamo impostato una nuova offerta formativa, con sei nuovi corsi di laurea, di cui tre in lingua inglese. In particolare, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, è in programma l’avvio del nuovo corso di laurea a ciclo unico, in lingua inglese, in “Medicine and Surgery”. Un corso innovativo, in attesa dell’approvazione ministeriale, che consente, con ulteriori 30 crediti, di acquisire anche la laurea in ingegneria biomedica”.

“La conferenza è un appuntamento importantissimo che consentirà, attraverso il confronto attivo tra le diverse esperienze, di sviluppare collaborazioni – afferma il Prof. Mauro Silvestrini Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia – e acquisire nuove idee per un adeguamento sempre più efficace degli approcci didattici alle esigenze di una medicina moderna e in continuo sviluppo. L’evoluzione rapida delle conoscenze mediche rende indispensabile la necessità di acquisire nuove competenze utilizzando anche metodi di didattica che tengano conto delle possibilità che la tecnologia moderna può offrire ed è fondamentale che venga assicurato a tutti i futuri medici una preparazione uniforme su tutto il territorio nazionale.”



“La progettazione e l’organizzazione del percorso formativo rivolto agli studenti del CdLMCU in Medicina e Chirurgia è sicuramente un’attività coinvolgente che, sulla base della normativa, compete principalmente al Presidente del corso di Laurea – afferma la Prof.ssa Cristina Marmorale Presidente del Corso all’Univpm. Ovviamente la condivisione con tutti gli altri attori del percorso (e fra questi ricomprendo anche la docente che collabora nella progettazione della attività professionalizzante Prof.ssa Erica Adrario nonché lo staff di tutori dedicati allo skill lab e gli uffici amministrativi che si occupano della segreteria didattica e della carriera degli studenti) è lo strumento “principe” attraverso il quale possono essere raggiunti i migliori obiettivi per garantire una didattica di qualità. A tal proposito questa organizzazione ci ha permesso di affrontare nel 2020, nonostante il difficile periodo dovuto alla pandemia, la novità introdotta dalla normativa che in tale anno ha reso abilitante la laurea in medicina e chirurgia. La nuova normativa ha trovato il nostro corso abbastanza preparato ad affrontare questa trasformazione in quanto già collaudato dalla attività professionalizzante organizzata per obiettivi ricompresi nel triennio biologico e clinico e distribuiti sulle strutture ospedaliere di tutto il territorio marchigiano a cominciare dalla nostra Azienda ospedaliera-universitaria. Anche per ciò che concerne i contenuti relativi a Cure Palliative, Medicina del Dolore e Medicina di Genere il nostro corso, seppur non prevedendo ancora moduli dedicati aveva già intuito l’importanza di queste nuove tematiche inserendole nei programmi delle varie materie. Da ultimi, ma non per importanza - conclude la prof.ssa Cristina Marmorale - la collaborazione ed il coinvolgimento in tutto il percorso, garantiti dagli studenti del corso di studio che, costantemente, condividono con il Presidente del corso e con gli uffici amministrativi e didattici le scelte che, alla luce delle criticità riscontrate, vengono intraprese come azioni di miglioramento”.