Jesi: città di tappa, presentati gli eventi in rosa in attesa del Giro d'Italia

01/04/2022 - Il 1 aprile è stato presentato in conferenza stampa presso la residenza comunale, il programma di eventi legati alla tappa Pescara-Jesi che approderà nella nostra città il 17 maggio.

Presenti il sindaco Bacci, l'Assessore allo sport Ugo Coltorti che hanno aperto la conferenza ribadendo l'importanza di questo momento per Jesi. "Il Giro è un evento straordinario, molto più grande della Tirreno-Adriatica che abbiamo ospitato tre anni fa. Oltre al valore sportivo dell'evento, siamo contenti per tutto ciò che il Giro comporta, la città che si prepara ad accogliere la tappa, l'interesse da parte di tutti. Riguarda il valore sociale dello sport che ha il potere di unire e fare delle cose che in altre situazioni non sarebbero realizzabili". Ringraziati il comitato di tappa, le consulte, e i partner di "Jesi città di tappa" che economicamente o attraverso l'erogazione di servizi ed iniziative stanno partecipando all'organizzazione dei momenti che di quì al 17 maggio coloreranno di rosa la città; sono stati illustrati gli eventi in programma.

il primo evento ufficiale avrà luogo nella serata di martedì 5 aprile alle 21.00 al Teatro G.B. Pergolesi. Sarà una serata di gala con Andrea Carloni alla conduzione, e la presenza di importanti ospiti, come Alessandra De Stefano direttrice di Rai sport, il giornalista Marino Bartoletti, il CT della nazionale ciclismo Daniele Bennati, ed Elisa di Francisca come madrina della serata. Dalle 17.00 del primo aprile sarà aperto il botteghino del teatro per prenotare i biglietti, ma l'evento è gratuito.

Segue l'appuntamento di domenica 10 aprile. "L'incontro a Palazzo dei Convegni" - spiega Cristina Carnevali - "avrà questo titolo: Bicicletta passione infinita. Storia, sviluppo, futuro". Tre i relatori, con i quali si parlerà dell'evoluzione della bicicletta, dal suo legame originario con i mestieri fino alle innovazioni che guardano al futuro, sarà ripercorsa storicamente la storia del Giro assiema ad un professore emerito dell'UNIVPM appassionato di ciclismo. "Il professore è un economista quindi affronterà il discorso da una prospettiva particolare e davvero interessante". Dell'evoluzione del mezzo da un punto di vista più tecnico ne parlerà invece un due volte campione olimpico di mountain bike, per la prima votla a Jesi. "Alla parte storica si legherà infine l'esposizione di biciclette che proponiamo, appartenente ad una collezione privata curata nei minimi dettagli di un ragazzo di Fabriano molto giovane, di poco più di vent'anni, che ha iniziato a coltivare questa passione con il nonno. Il taglio del nastro si terrà al termine di questo incontro, che inizierà indicativamente verso le 17.30. L'esposizione sarà visitabile fino al giorno della tappa". Inteverrà all'incontro anche Lino Secchi, presidente del Comitato regionale FCI, che ha gentilmente messo a disposizione una anteprima della collezione fotografica di foto storiche, svelata per la prima volta proprio il 10 aprile.

Il 1 maggio sarà il giorno della "Bici in città", con la tipica passeggiata in bicicletta aperta alle famiglie per le vie cittadine, mentre sabato 7 maggio un importante incontro avverrà al polasport E.Triccoli, dove Andrea Ducati, in collaborazione con la Polizia locale, porterà uno spettacolo per i ragazzi delle scuole superiori. "Sarà una giornata formativa per i ragazzi che avranno l'occasione di fare formazione in una modalità diversa e stimolante" afferma Coltorti. Al via anche l'organizzazione della notte rosa di venerdì 13 e sabato 14 maggio e di un evento di Street food previsto a Portavalle dal 12 al 15 maggio. Al centro, una serie di eventi di musica e non, per preparare la città alla Jesi Run della domenica.

Ricordiamo anche un evento enogastromico, curato dalla redazione con la collaborazione dell'Associzione Prodotti Nobili Marchigiani, che si terrà sabato 14 maggio (17.30/24) presso la Corte di Palazzo della SIgnoria: MangiaRosa, un percorso enogastronomico dove si potranno degustare prodotti provenienti da tutte le Marche, sul tema del colore del Giro. Sarà di accompagnamento all'evento "La notte dei Musei".

Lunedì 16 maggio, giornata che precede l'arrivo del Giro, un importante convegno a Palazzo della Signoria con la partecipazione dei comuni limitrofi per parlare dell'importanza del Cicloturismo, come nuova esperienza per visitare il territorio e le città delle Marche.

Successivo al giorno della tappa, l'appuntamento previsto per il 20 giugno a Palazzo dei Convegli con la presentazione di un libro che racconta la storia del ciclismo di Jesi. Vari aneddoti e curiosità ripercorrono i momenti più significativi segnati dalla presenza della bicicletta nella nostra città. Insieme alla presentazione saranno premiati anche i vincitori del concorso fotografico "Il giro in uno scatto" ideato da Foto Candolfi in collaborazione con Foto ubaldi, Binci Fotografia e D'Ascanio Fotografia.

L'intervento di Luciano Pacenti infine, si concentra sulle iniziative previste per colorare di rosa i principali spazi cittadini."Grazie al lavoro di alcuni ragazzi del Liceo Artistico "Edgardo Mannucci" compariranno da quì a dieci giorni in determinati punti della città grandi biciclette rosa prodotte ad hoc per dare il giusto colore. Anche il cavalcavia verrà tappezzato e colorato, insieme ai chilometri di bandiere appese e ai 150 platani del viale, anche loro di rosa vestiti per l'occasione". Dai prossimi giorni inoltre, un'auto rosa attraverserà le strade cittadine e dei comuni limitrofi per pubblicizzare la tappa.

In chiusura alcune precisazioni da parte del sindaco riguardo Via San marcello dove passeranno i corridori, che attualmente è in attesa della nuova asfaltatura, e riguardo la zona di arrivo della tappa che dovrebbe coincidere con il cantiere dell'ex ospedale. "Gli organizzatori del giro hanno richiesto un'area molto grande per ospitare tutto il personale e i vari mezzi e per quattro giorni il comune sarà responsabile dell'area del cantiere. Per quanto riguarda le asfaltature, le procedure sono in corso a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. L'attuale situazione, legata in particolar modo alla guerra in atto, sta creando molti problemi in vari lavori che erano stati valutati prima della guerra e in alcuni casi anche prima del Covid e ad oggi ci presentano un aumento di costi di decine di punti percentuali rispetto a quanto avevamo programmato".

All'interno del sito del comune di Jesi, al link cittàditappa.comune.jesi.an.it, sono presenti gli eventi accennati ai quali ne saranno aggiunti altri nei prossimi giorni. "E' un momento estremamente importante, conclude Bacci, che arriva dopo otto anni intensi per lo sport nella città, e in particolare dopo due anni di grigiore nonostante i quali sono state realizzate occasioni eccezionali. La tappa del giro l'abbiamo fortemente voluta e arriva a coronare ciò che è stato fatto, reso possibile solo grazie alla collaborazione di tutti"