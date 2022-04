30° Anniversario Apertura Terapia Intensiva Universitaria

1' di lettura

01/04/2022 - La Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona festeggia i suoi primi 30 anni di apertura. L’Evento si svolgerà sabato 2 aprile 2022, dalle ore 9, presso l’Aula Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIVPM di Ancona e sarà aperto a tutti i professionisti sanitari.

Terapie attuali e future per curare lo shock settico, monitoraggio emodinamico e del microcircolo, il trapianto di fegato nelle Marche, saranno solo alcune delle tematiche affrontate durante l’evento. Una relazione sarà dedicata anche al tema dell’Etica in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. L’Unità Operativa Complessa Clinica di Anestesia e Rianimazione Generale, Respiratoria e del Trauma Maggiore si occupa dell’assistenza anestesiologica di chirurgie specialistiche, come la Chirurgia Vascolare, Toracica, Maxillo Facciale, Otorino, Ortopedia, Senologia e Clinica Chirurgica, nonché dell’emergenza intraospedaliera, dell’assistenza al paziente con trauma maggiore nel percorso diagnostico e dell’assistenza anestesiologica in Broncoscopia Interventistica.



Si occupa, inoltre, della Terapia Intensiva del Trauma Maggiore, dei pazienti in shock settico e delle insufficienze respiratorie gravi. In particolare durante la pandemia è stata di riferimento per i pazienti più gravi con polmonite da Covid-19 e riferimento ECMO per tutta la Regione, con 60 pazienti trattati con la tecnica dell’ossigenazione extracorporea.