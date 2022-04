Macerata: Pizza, mozzarella, amatriciana e da oggi anche vincisgrassi alla maceratese: ufficiale il riconoscimento come STG

1' di lettura

31/03/2022 - Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/03/2022 è stata registrata la denominazione Vincisgrassi alla Maceratese STG che, secondo i dati aggiornati dell’Osservatorio Qualivita, nel comparto Cibo è la numero 4 delle STG italiane (insieme a pizza napoletana, mozzarella e amatriciana tradizionale) e la numero 316 nel totale delle Indicazioni Geografiche agroalimentari dell’Italia.

Si tratta del primo prodotto italiano a Indicazione Geografica registrato nel 2022 e il quarto del comparto Cibo a livello europeo; a cui si aggiungono i 3 prodotti registrati da inizio anno in paesi Extra-UE.



I Vincisgrassi alla Maceratese STG (Specialità Tradizionale Garantita) si riferiscono ad un primo piatto gratinato al forno ottenuto da tre preparazioni base: la pasta all’uovo fresca, il sugo di condimento ricco di carni, animali da cortile e loro frattaglie, maiale e vitello e la besciamella, a cui viene aggiunto del formaggio grattugiato Parmigiano Reggiano DOP o Grana Padano DOP. All’aspetto si presentano formati da almeno 7/8 strati alternati di sfoglia, sugo, di colore rosso scuro tendente al marrone scuro, besciamella e formaggio grattugiato. L’odore è tipico del ragù di carne stracotto, formaggio cotto e besciamella; la consistenza è croccante nella crosta e morbida all’interno. Il sapore si caratterizza da leggere sensazioni di salato e amaro. Il prodotto, immesso in commercio tutto l’anno, può essere destinato sia al consumo immediato che al consumo differito. Il territorio tradizionale di produzione dei Vincisgrassi alla Maceratese STG è originariamente riferibile alla regione Marche.



Un prezioso riconoscimento quindi per i vincisgrassi che entrano così nell'olimpo dei piatti italiani per eccellenza.