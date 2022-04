Fermo: FantaSanremo porta l’Italia (e le Marche) in Europa: il regolamento del FantaEurovision è già online!

3' di lettura

31/03/2022 - Dopo il successo di FantaSanremo, il team elpidiense si prepara per l'Eurovision 2022. Pubblicato il regolamento del FantaEurovision.

Finito Sanremo, il team di FantaSanremo ha capito che stava rischiando di annoiarsi troppo. Così ha ben pensato di mettersi subito all’opera per stilare il regolamento di FantaEurovision 2022, che finalmente è online. L’enorme successo del fantagioco dedicato al Festival è stato totalmente inaspettato: se ne è parlato tantissimo durante la settimana di Sanremo e i tormentoni lanciati dal fantagioco continuano tuttora ad apparire sui social. Il FantaSanremo lo conoscono tutti, anche le celebrità, ed è apparso su numerose testate nazionali di prestigio. Le soddisfazioni non finiscono qui: proprio la settimana scorsa, la parola “FantaSanremo” è apparsa sulla Treccani, rientrando così tra i neologismi 2022.

Dopo aver conquistato l’Italia, il team punta più in alto. Quale miglior occasione dell’Eurovision Song Contest 2022 per farsi conoscere in Europa? Per questa seconda edizione di FantaEurovision la conquista dei fan europei sarà ancora più concreta proprio perché questo pregioso evento si terrà in Italia (grazie alla vittoria dei Måneskin l’anno scorso), precisamente a Torino, dal 10 al 14 maggio.

l regolamento del FantaEurovision è perlopiù fedele a quello ormai conosciutissimo del FantaSanremo, aggiungendo però dei Bonus e Malus ad hoc. Sicuramente, ci si concentra soprattutto sulla spettacolarità dell’Eurovision, che punta tutto sull’intrattenimento e sulla scenografia. A proposito di scenografia, il team di FantaEurovision sa che quest’anno verrà allestita una grande fontana, ecco perché molti dei Bonus e Malus sono ispirati a questo elemento scenico. Troveremo quindi, ad esempio, un Bonus di 10 punti se l’artista si bagna sul palco o un Malus di 30 punti se l’artista cade accidentalmente in piscina. I riferimenti all’attualità non possono mancare, e perciò verrà assegnato un bonus di 10 punti in caso di “dichiarazioni, gesti e/o simboli a favore della pace e/o contro la guerra”. FantaEurovision vuole soprattutto esportare l’italianità in tutta Europa, perciò uno dei Bonus più alti (50 punti) verrà assegnato all’artista che esegue il gesto del carciofo dicendo “Mamma mia”. Non mancano delle “frecciatine” scherzose alle altre nazioni, pensiamo al Malus “Artista indossa i calzini di spugna con i sandali”. Per questo salto in Europa, la moneta cambierà nome e da “Baudi” passerà a “SaBaudi”. La faccia di Pippo sarà sempre presente sulla banconota da 100, mentre su quelle di taglio inferiore appariranno Raffaella Carrà, Gigliola Cinquetti e Toto Cotugno, tutti rappresentanti della musica italiana in Europa e nel mondo.

Per incuriosire il pubblico europeo, il sito, le storie e i post sui social saranno tradotti anche in inglese e Marco Nazzareno Giovanna Filipponi, lo “speaker” del team, durante le sue dirette social si rivolgerà al pubblico di FantaEurovision sia in inglese sia in italiano. Chi ha seguito il FantaSanremo sa benissimo che questo fantagioco è totalmente imprevedibile. La squadra elpidiense è scatenata e se ne inventerà di tutti i colori. Intanto, sono uscite le prime FantaQuotazioni degli artisti.

Non resta che consultare il sito www.fantaeurovision.com e soprattutto seguire sui social la pagina Instagram, Facebook e Twitter @fantaesc e, per chi non lo avesse ancora fatto, anche la pagina @fantasanremo. Non resta che attendere l’apertura delle iscrizioni per giocare e divertirsi con gli amici!

